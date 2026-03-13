Alaska, Caraibi e non solo, le novità Msc per la Summer 2026

L’offerta per la stagione estiva 2026 con due nuove mete nel Mediterraneo, il debutto in Alaska e la grande novità di fine stagione con l’offerta inedita nei Caraibi meridionali che, per la prima volta, vedranno dedicata una nave durante tutti i mesi dell’anno. Sono queste le principali novità previste per il 2026 di MSC Crociere e illustrate a Napoli in occasione della XXIX Edizione della BMT (Borsa Mediterranea del Turismo).

Al centro della strategia della compagnia si conferma anche quest’anno Napoli, destinazione chiave per lo sviluppo dell’offerta nel Mediterraneo. La città partenopea vedrà infatti 6 navi posizionate nell’arco dei dodici mesi, a testimonianza di un impegno sempre più forte verso una programmazione destagionalizzata e continuativa.

Nel dettaglio, MSC World Europa, MSC Divina, MSC Meraviglia, MSC Magnifica, MSC Splendida e MSC Euribia effettueranno complessivamente 107 toccate nel porto di Napoli, offrendo ai viaggiatori un’ampia scelta di itinerari nel Mediterraneo e rafforzando ulteriormente il ruolo strategico della città all’interno della rete di destinazioni della Compagnia.

“La nostra ambizione è continuare ad arricchire l’offerta con esperienze sempre più varie e capaci di rispondere ai desideri di un pubblico eterogeneo. Le novità annunciate, che vedono la conferma del Mediterraneo come l’area più presidiata con ben 13 navi, l’itinerario proposto in Alaska e la possibilità di visitare i Caraibi durante tutti i mesi dell’anno, vanno proprio in questa direzione e testimoniano la volontà di ampliare costantemente le possibilità di viaggio per i nostri ospiti. Allo stesso tempo, il successo straordinario dell’MSC Yacht Club conferma quanto i nostri clienti apprezzino un’esperienza sempre più esclusiva e personalizzata: per questo entro il 2027 l’esclusivo concept di nave nella nave sarà disponibile su tutte le navi della classe Musica, rafforzando ulteriormente la qualità e la varietà della nostra proposta”, ha detto Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere.

Il Mediterraneo continua ad essere uno dei mercati più importanti, come testimonia la rinnovata offerta per la stagione estiva 2026, che vedrà 13 navi dedicate in quest’area, più della metà della flotta totale, e due nuove destinazioni proposte: Marmaris affascinante località della costa sud-occidentale della Turchia, dove il Mar Egeo incontra il Mediterraneo dando vita a uno scenario naturale di rara bellezza (inserita nell’itinerario di MSC Divina); e Syros, raggiunta da MSC Lirica, perla delle Cicladi, dove il mare blu cristallino incontra le iconiche case bianche e un patrimonio architettonico e artistico di straordinario valore, che ne fanno un autentico gioiello del Mediterraneo.

MSC Crociere conferma poi la variegata offerta in Nord Europa, dove saranno presenti ben 4 navi che permetteranno di visitare gli spettacolari panorami offerti dai Fiordi norvegesi o scoprire alcune delle principali capitali scandinave a bordo diMSC Magnifica, MSC Preziosa, MSC Virtuosa e MSC Euribia.

Quattro navi saranno dedicate anche ai Caraibi, dove tutti gli itinerari comprenderanno la visita presso Ocean Cay, l’isola privata riservata ai soli ospiti delle crociere MSC.

Tra le novità più attese dell’anno, MSC Opera navigherà poi tutto l’anno nel Sud dei Caraibi, con nuovi itinerari pensati sia per la stagione invernale 2026/2027 sia per l’estate 2027. Per la prima volta, MSC Crociere offrirà crociere in quest’area anche nei mesi estivi e rafforzerà la propria presenza in inverno con due navi, dando così agli ospiti la possibilità di vivere il fascino dei Caraibi in ogni periodo dell’anno. MSC Opera sarà protagonista della nuova proposta nella regione, con partenze da La Romana, nella Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026, e con un’operatività continuativa per tutto l’anno.

Intanto, è ormai imminente il debutto di MSC Poesia in Alaska, che consentirà di vivere l’MSC Yacht Club, l’esclusivo concept di nave nella nave, nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia. La nave avrà come homeport Seattle, negli Stati Uniti, e partirà settimanalmente per l’Alaska e il Canada con crociere di sette notti a partire dall’11 maggio 2026. I crocieristi potranno visitare un’ampia varietà di destinazioni tra le più pittoresche della regione, tra cui Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau (Alaska, Stati Uniti) e Victoria (British Columbia, Canada).