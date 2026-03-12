America’s Got Talent sale a bordo di Royal Caribbean

Royal Caribbean si sta mettendo in evidenza con il debutto di un nuovo spettacolo teatrale di America’s Got Talent sulla Legend of the Seas. Ad agosto del 2026, America’s Got Talent LIVE sulla Legend of the Seas offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dell’amato spettacolo dall’eco planetaria, segnando il debutto in mare dello show.

“Noi di Royal Caribbean ridefiniamo costantemente l’intrattenimento dal vivo a ogni livello, dando vita a spettacoli mozzafiato sul palco, in aria, in acqua e sul ghiaccio, e America’s Got Talent LIVE sulla Legend of the Seas è la perfetta espressione di questa visione – ha affermato Christine Coachman, Vicepresidente dell’intrattenimento di Royal Caribbean – Essendo uno dei franchise di intrattenimento più acclamati del panorama televisivo, America’s Got Talent riflette perfettamente il nostro impegno a offrire esperienze coinvolgenti e di fama mondiale che lasceranno senza parole il pubblico della Legend”.

Su Legend of the Seas, America’s Got Talent LIVE esalterà tutto ciò che ha reso il franchise Got Talent in tutto il mondo un fenomeno culturale. Il Royal Theater della Legend presenterà una line-up dinamica di numeri unici con artisti provenienti dall’universo Got Talent: da maghi e musicisti ad acrobati e trapezisti.

“Siamo entusiasti di portare Got Talent in una nuovissima esperienza in mare, salpando per la prima volta insieme a Royal Caribbean – ha detto Erica Gadecki, vicepresidente esecutivo di Partnership Solutions, Fremantle – Non vediamo l’ora di presentare a bordo incredibili spettacoli provenienti da tutto il mondo su un nuovissimo palcoscenico, creando un’esperienza indimenticabile per i fan”.

Da artisti iconici che mostrano il meglio di Got Talent da tutto il mondo al debutto del golden ticket di ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’ di Roald Dahl, Legend offrirà esperienze indimenticabili per tutte le età con un programma di intrattenimento di eccellente livello. Le famiglie saranno con il fiato sospeso con tuffatori da altezze vertiginose, trapezisti, robot e ballerini all’AquaTheater e con spettacoli mozzafiato all’Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare. Gli amanti delle vacanze potranno poi continuare la serata in uno degli oltre 20 bar, lounge e locali con musica dal vivo, tra cui i brani jazz al Lou’s, le sfide tra cantanti al Dueling Pianos e le iconiche esperienze culinarie che trasporteranno gli ospiti nell’epoca d’oro del cinema all’Hollywoodland Supper Club o al Silk Routesdella Royal Railway – Legend Station. Maggiori informazioni sulle nuove esperienze di intrattenimento della vacanza di Legend saranno rivelate a breve.

La Legend porterà le estati europee a un livello superiore con vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma (Civitavecchia), con tappe in località da sogno come la Provenza (Marsiglia), Napoli e Palma di Maiorca. La vacanza IconClass farà poi il suo grande debutto ai Caraibi a novembre del 2026 con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali da Fort Lauderdale, in Florida. Ogni vacanza nei Caraibi include una visita alla destinazione più apprezzata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, e offre agli avventurieri l’opportunità di rilassarsi in destinazioni assolate come Oranjestad, ad Aruba, e Willemstad, a Curaçao.