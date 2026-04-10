Canarie, Mediterraneo e Caraibi nella winter di Costa Crociere

Costa Crociere presenta la programmazione per l’inverno 2026/2027 con un’offerta rinnovata che punta su destinazioni iconiche e nuove esperienze di viaggio. Tra le principali novità spiccano il debutto di Costa Smeralda alle Canarie e il ritorno di Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale con itinerari settimanali e crociere più lunghe tra Europa meridionale e Nord Africa.

Protagoniste della stagione saranno proprio le Isole Canarie, dove per la prima volta Costa Smeralda proporrà un itinerario di 8 giorni tra l’arcipelago spagnolo e Madeira. Il percorso toccherà Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria, con overnight a Santa Cruz de Tenerife per consentire agli ospiti di vivere la destinazione anche nelle ore serali.

Gli itinerari includeranno anche le esperienze “Sea Destinations”, eventi scenografici in mare aperto pensati per valorizzare i luoghi attraversati dalla nave. Tra queste, il “Canary Sea Darkest Spot”, dedicato all’osservazione del cielo stellato nel punto più buio dell’arcipelago, e “Atlantis Crest”, esperienza immersiva ispirata al mito di Atlantide.

Nel Mediterraneo occidentale tornerà invece Costa Pacifica, che proporrà crociere settimanali con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo, Civitavecchia e Tunisi (La Goulette). Accanto agli itinerari brevi sono previsti anche viaggi più lunghi con tappe in destinazioni del Sud Europa e del Nord Africa, tra cui Malaga e Tangeri.

Il Mediterraneo resterà centrale anche con Costa Toscana, impegnata in crociere tra Italia, Francia e Spagna con scalo a Palma di Maiorca. Da marzo 2027 tornerà inoltre la Sea Destination “Balearic Sea Darkest Spot”, dedicata all’osservazione del cielo stellato in uno dei tratti di mare più bui del Mediterraneo.

Per chi preferisce destinazioni tropicali, l’offerta invernale includerà i Caraibi con Costa Fascinosa e Costa Favolosa. Le crociere, proposte con formula volo+crociera, partiranno rispettivamente da La Romana nella Repubblica Dominicana e da Santo Domingo, Pointe-à-Pitre e Fort-de-France. Gli itinerari toccheranno numerose isole delle Grandi e Piccole Antille con soste tra spiagge tropicali, mercati locali e scenari naturali.

Guardando invece all’autunno 2026, Costa Serena proporrà un itinerario di 11 giorni in Giappone con tappe tra Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Nagasaki, Kochi, Kagoshima e Hakodate, oltre alla sosta internazionale a Busan.

Completano l’offerta due Giri del Mondo previsti nel 2026: uno di 66 giorni a bordo di Costa Serena tra Asia, Oceania e Sud America, e uno di 139 giorni su Costa Deliziosa che toccherà, tra le altre destinazioni, Stati Uniti, Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Giappone e Sud-est asiatico.

Le prenotazioni per le crociere dell’inverno 2026/27 sono già aperte presso le agenzie di viaggio e sui canali ufficiali della compagnia.