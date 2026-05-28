La Costa Smeralda si riaccende per la stagione con Nikki Beach

Nikki Beach Hospitality Group inaugura la stagione estiva in Costa Smeralda con la riapertura di Nikki Beach Costa Smeralda il 29 maggio 2026 e del The Nikki Beach Cocktail Club il 6 giugno. Per la stagione estiva 2026 si presenta con un layout completamente rinnovato offrendo un’esperienza esclusiva e immersiva a pochi passi dalla riva.

Accessibile esclusivamente via mare, la spiaggia è raggiungibile in yacht privato o tramite servizio navetta gratuito dalla Baia di Cala di Volpe.

L’esperienza si completa con una proposta gastronomica che celebra lo spirito mediterraneo. Guidato dall’Executive Chef Andrea Cirrone, il ristorante propone un menù che unisce ingredienti locali e suggestioni internazionali, accompagnato da una selezione curata di cocktail, vini e champagne firmata da un sommelier dedicato, tra grandi classici reinterpretati e signature drinks ispirati ai profumi del Mediterraneo.

La stagione estiva è costellata da una serie di eventi speciali, tra cui:

Benvenuti a Casa, il 29 maggio dalle 11.00 alle 19.00, celebra l’inizio della stagione all’insegna dell’ospitalità italiana e invita gli ospiti a sentirsi parte della famiglia Nikki Beach Costa Smeralda. Musica, convivialità e un’atmosfera coinvolgente danno il via alla stagione estiva.

Italifornia, il 4 luglio, mette in scena l’incontro tra Porto Cervo e Malibù, fondendo l’eleganza italiana con l’energia della West Coast in una giornata all’insegna di lunghe tavolate, brindisi informali e un’atmosfera solare e conviviale, tra sapori mediterranei e influenze californiane.

Bastille in Costa, il 14 luglio, celebra l’incontro tra l’art de vivre francese e lo stile italiano, dando vita a un’esperienza raffinata tra musica, sapori e un’atmosfera festosa.

Fatto con Amore, il 14 agosto, rende omaggio alla tradizione della pasta con show cooking dal vivo e un’atmosfera conviviale.

Felicità, il 15 agosto, celebra il Ferragosto tra musica, sapori mediterranei ed energia vibrante.

Accanto agli eventi speciali, la stagione è scandita da appuntamenti ricorrenti che ne definiscono il ritmo, come:

Ciao Disco!, ogni sabato, trasforma il pomeriggio in un’esperienza a cielo aperto tra musica, buon cibo e convivialità.

La Domenica Italiconica, ogni domenica, celebra la tavola come cuore della socialità italiana, tra sapori mediterranei ed energia condivisa in un contesto elegante e coinvolgente.

A Tavola, una serie di appuntamenti distribuiti nel corso della stagione in cui l’esperienza culinaria è protagonista e il pranzo diventa una celebrazione della socialità italiana: lunghe tavolate vista mare, ingredienti freschi e preparazioni dal vivo.

Dolce Sound, una serie di date dedicate alla musica in alcuni venerdì del mese, celebra il fascino della musica italiana dagli anni ’60 ai successi contemporanei, tra live performance e DJ set dal pranzo al tardo pomeriggio.

Il Cocktail Club apre il 6 giugno presso il Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo, affermandosi come una nuova destinazione open-air affacciata direttamente sul porto, nel cuore della vivace marina. A pochi passi dagli yacht ormeggiati e a breve distanza dal Nikki Beach Costa Smeralda, presenta un concept inedito interamente dedicato all’arte della mixology.

Photo credit @ Nikki Beach Hospitality Group

Dalla golden hour fino all’after dinner, il The Nikki Beach Cocktail Club accoglie ospiti locali e internazionali in un ambiente elegante, dove aperitivi ricercati, una raffinata selezione di cocktail e una proposta gastronomica curata accompagnano con naturale fluidità il passaggio dal tramonto alla sera.

La proposta di Nikki Beach Hospitality Group in Costa Smeralda rende le due strutture un vero e proprio punto di incontro tra lifestyle, gastronomia, musica e intrattenimento. Ogni momento è pensato per essere vissuto con naturalezza e spontaneità, in un dialogo continuo tra stile mediterraneo e spirito internazionale. Un invito a condividere, lasciarsi coinvolgere e vivere appieno l’essenza più autentica dell’estate in Costa Smeralda.