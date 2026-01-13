Costa investe sulla formazione delle adv: al via tour in 30 città

Costa Crociere apre il nuovo anno rafforzando il proprio impegno a fianco delle agenzie di viaggio con il lancio dei C|Training Days, un programma di incontri dedicato ai partner della distribuzione. Un tour formativo capillare che attraverserà tutta Italia da oggi fino al 4 febbraio e coinvolgerà 30 città, 60 sessioni di formazione, 1.800 agenti e 240 ore complessive di training.

L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere la visione e la strategia di Costa per il 2026, raccontare la nuova campagna di comunicazione e commerciale, presentare e approfondire le incentivazioni pensate per incrementare il valore e il guadagno delle Agenzie. Durante gli incontri, la forza vendite sarà impegnata a fornire informazioni, spunti operativi e strumenti di storytelling utili a raccontare in modo efficace e distintivo l’esperienza di vacanza Costa. Al centro dei contenuti formativi le unicità del prodotto come le Sea & Land Destinations, la qualità della proposta gastronomica e l’inimitabile ospitalità che da sempre contraddistingue il Brand.

Durante i C|Training Days verranno inoltre presentati i numerosi strumenti e tool digitali messi a disposizione degli Agenti di Viaggio, pensati per supportarli nella presenza sui social media in modo corretto ed efficace, velocizzare il dialogo con i Clienti e aumentare il livello di ingaggio lungo tutto il percorso di vendita.

“Gli appuntamenti sul territorio appena avviati rappresentano la migliore espressione della collaborazione con gli Agenti di Viaggio, Partner strategici che da sempre accompagnano le nostre scelte commerciali – dice Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia di Costa Crociere – Il canale agenziale, quindi, è e resta centrale per Costa Crociere: vogliamo essere il punto di riferimento in termini di servizi e formazione. Abbiamo un prodotto eccezionale, riconosciuto dai nostri Ospiti e dai Partner della distribuzione, e delle unicità che solo Costa è in grado di offrire. Per questo motivo investiamo costantemente nella formazione degli Agenti di Viaggio, che sono da sempre i nostri primi ambasciatori. Accanto alle pillole di e-learning della C|Academy, torniamo in presenza oggi proprio con i C|Training Days per offrire strumenti utili a raccontare al meglio l’esperienza di vacanza Costa. Oggi i Clienti sono sempre più informati e veloci nel reperire dati: il nostro obiettivo è supportare le Agenzie affinché siano riconosciute come i migliori consulenti per una vacanza firmata Costa”.