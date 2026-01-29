Costa potenzia la campagna del brand con ‘Dooh’

Dopo il lancio della nuova campagna di comunicazione dedicata all’estate 2026, Costa Crociere amplia la propria presenza sul territorio con una importante attivazione DOOH (Digital Out Of Home), pensata per portare la meraviglia delle esperienze uniche da vivere solo con Costa direttamente negli spazi urbani più iconici di Milano.

L’attivazione DOOH si inserisce all’interno della piattaforma globale “Wonder” e della strategia Sea & Land, dando voce a una promessa unica: “Only Costa brings you there, where wonder happens”. Un messaggio che pone al centro il valore del “where”: i luoghi straordinari in cui la meraviglia prende forma, e l’unicità di Costa come unico brand capace di creare destinazioni esclusive, sul mare e a terra.

I soggetti DOOH rappresentano la declinazione della campagna di brand su alcune delle destinazioni più iconiche dell’estate 2026, riprendendo e amplificando il racconto già on air da fine dicembre 2025 su TV, digital e social. Attraverso immagini di forte impatto visivo, la comunicazione traduce il concept incentrato sull’unicità dell’esperienza di vacanza che si può vivere ‘Solo con Costa’, portando in primo piano itinerari ed eventi straordinari che definiscono l’offerta estiva del brand.

I soggetti protagonisti dell’attivazione sono espressione di una diversa declinazione della meraviglia firmata Costa. Best of Fjords racconta la possibilità di vivere, in un’unica vacanza e dalla prospettiva unica del mare, alcuni tra i fiordi più spettacolari della Norvegia, offrendo una sintesi unica di paesaggi iconici e natura incontaminata. Il soggetto dedicato all’Eclissi Totale di Sole del 12 agosto 2026, visibile dal Mare delle Baleari, celebra uno degli eventi naturali più straordinari dei prossimi anni, proponendo il mare come punto di osservazione privilegiato per un’esperienza irripetibile.

Fino al 15 febbraio, la campagna sarà on air a Milano con una pianificazione speciale ad alta visibilità, pensata per intercettare i flussi urbani in uno dei periodi di maggiore mobilità della città.

Il progetto prevede una presenza capillare e scenografica nei principali snodi del trasporto cittadino, a partire dalla Stazione Centrale, protagonista di una domination totale attiva fino al 2 febbraio. Per un’ora al giorno, tutti gli schermi disponibili si sincronizzano per dare vita a un momento immersivo che trasforma la stazione in un vero spazio narrativo, avvolgendo i pendolari in un’eclissi totale di sole, un’anteprima dell’esperienza straordinaria che potrebbero vivere la prossima estate a bordo, dal punto di vista unico del Mare delle Baleari. Una creatività site-specific, e a 360°, pensata per amplificare la campagna, generare meraviglia e stimolare il desiderio di prenotare.

Accanto alla Stazione Centrale, la campagna sarà presente anche nella Stazione di Cadorna, fino all’8 febbraio, con una domination volta a presentare le destinazioni più iconiche al centro dell’offerta estiva di Costa. In questo contesto, il nome stesso della stazione – cuore delle Ferrovie Nord – diventa il fulcro della narrazione: un rimando sottile e giocoso al Nord Europa e ai suoi fiordi più belli, che l’utente è invitato a vivere con Costa dalla prospettiva unica del mare.

Fino al 15 febbraio, inoltre, la campagna multi-soggetto si estenderà ulteriormente attraverso una pianificazione DOOH diffusa in città e nella rete metropolitana con MUPI digitali e pensiline bus, a supporto della copertura e della frequenza del messaggio.

Con questa attivazione DOOH, Costa Crociere rafforza ulteriormente la strategia media omnicanale della campagna, portando il racconto del brand fuori dagli schermi tradizionali e integrandolo in modo coerente e spettacolare nel tessuto urbano di Milano, uno dei contesti più dinamici e strategici per la comunicazione del brand.