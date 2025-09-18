Costa Serena lancia nuovo itinerario in Asia

Costa Crociere presenta un nuovo itinerario in Asia per l’inverno 2025/26, un viaggio indimenticabile attraverso alcune delle destinazioni più affascinanti del continente asiatico. In partenza il 12 novembre 2025, Costa Serena offrirà una crociera esclusiva di 10 giorni in 4 Paesi, alla scoperta di Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone.

La partenza da Hong Kong segna l’inizio di un viaggio ricco di emozioni: dalla vista spettacolare di Victoria Peak, con un assaggio autentico di Dimsum, all’atmosfera sospesa nel tempo del villaggio tradizionale di Tai O sull’isola di Lantau, fino ai grattacieli scintillanti dello skyline che raccontano il volto moderno della città. A Keelung, porta d’accesso a Taipei, si respirano i profumi dello street food e si passeggia tra templi e mercati notturni. Seogwipo, sulla costa meridionale dell’isola di Jeju, incanta con le spettacolari cascate Cheonjiyeon e Jeongbang, la maestosa Oedolgae Rock che emerge dall’oceano, e un viaggio nel gusto tra i sapori autentici dello street food locale al Seogwipo Maeil Olle Market.

Busan sorprende con le sue spiagge urbane, i villaggi colorati di Gamcheon e Gyeongju, il fascino storico del Mercato di Gukje, e la calma spirituale del Tempio Haedong Yonggungsa, incastonato tra le rocce sul mare.

In Giappone, Yatsushiro offre un’immersione nella regione di Kyushu, tra le suggestive rovine del castello, i paesaggi naturali di Gokanosho con fiumi e cascate, e il contrasto tra spiritualità e modernità nei torii del Santuario Yatsushiro Shrine e del Kumamoto Port Yatsushiro.

Nagasaki racconta la sua storia tra memoria e rinascita: dal silenzioso Peace Park, simbolo di speranza, ai giardini storici di Glover, passando per le isole Dejima, crocevia di culture, fino al paesaggio geotermico della Penisola di Shimabara.

Costa Serena rientra in servizio completamente evoluta dopo un programma di refit in “dry dock” programmato per fine ottobre 2025. A bordo, la nave si presenta in una veste rinnovata e contemporanea: gli ambienti, ispirati agli dèi dell’Olimpo, conservano il concept originario, ma lo reinterpretano in chiave completamente moderna. Forme e colori trasformano l’estetica classica in un’esperienza visiva sorprendente, dando vita a spazi dove il comfort e stile “pop” si fondono in perfetto equilibrio. Nuove esperienze gastronomiche, intrattenimento immersivo, una nuova SPA, per una pausa di relax ancora più rigenerante, e suite ridisegnate rendono ogni momento della crociera un’esperienza da vivere intensamente.

Costa Serena opererà in Asia per tutto il 2026, alternando due itinerari di 14 giorni: uno verso Giappone, Taiwan e Corea del Sud, l’altro verso Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine. I due itinerari possono essere combinati in un’unica vacanza di 28 giorni, per un’immersione completa nel continente asiatico.

A ottobre 2026, Costa Serena sarà inoltre protagonista del Giro del Mondo 2026, un itinerario esclusivo tra Asia, Oceania e Sud America, con tappe iconiche, isole da sogno e tour indimenticabili, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere il mondo in un’unica esperienza, con il comfort e la raffinatezza che contraddistinguono lo stile Costa.