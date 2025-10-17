Halloween a bordo delle navi Msc Crociere

MSC Crociere celebra la stagione più spaventosa dell’anno con attività e intrattenimenti a tema Halloween su tutte le navi della flotta, con un programma di attività e spettacoli da brivido dedicato a tutta la famiglia.

Fino al 31 ottobre, bambini, ragazzi e adulti potranno immergersi nell’atmosfera più magica e misteriosa dell’anno, tra feste a tema, laboratori creativi, quiz spettrali e tanta musica, vivendo un’esperienza indimenticabile anche in mezzo al mare.

MSC Crociere si occuperà di ogni dettaglio, offrendo un’esperienza all’insegna del divertimento e del relax per tutti. I più piccoli potranno partecipare a gare di ballo “Monster Mash”, quiz da paura e molte altre sorprese a tema, tutte incluse a bordo.

Halloween prenderà vita con la MSC Scary House, il MSC Scary Park, la Halloween Parade, lo Spooky Traditions Trivia, il Scary Karaoke e spettacoli dedicati a tutte le età, per un’esperienza completa e coinvolgente.

Attività principali a bordo:

MSC Scary House: una volta a settimana, l’area bambini si trasforma in una casa stregata, con stanze misteriose e incontri con lo staff in versione mostruosa.

MSC Scary Park: un’area giochi a tema Halloween, piena di sfide, sorprese e premi settimanali.

Spooky Traditions Trivia: quiz da brivido sulle tradizioni più inquietanti di Halloween, tra misteri e curiosità spettrali.

Monstrous Make-Up & Creepy Costumes: laboratorio creativo dedicato a trucco e costumi da brivido, con premio per la miglior creazione.

Halloween Parade: teatro, musica e maschere da paura per una sfilata divertente e colorata insieme a Doremi, la mascotte MSC.

MSC Monster Mash Dance Lesson: lezioni di danza con i successi musicali più iconici di Halloween.

Scary Karaoke: serata di karaoke “da paura”, tra voci, costumi e tanto divertimento spettrale per grandi e piccini.