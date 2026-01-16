Massa (Msc): in caso di crisi geopolitiche cambiamo le rotte

“In 20 anni ne abbiamo passate di crisi geopolitiche, ma noi abbiamo un vantaggio incredibile: ci muoviamo e, quindi, possiamo scegliere dove andare e cambiare rotta”. Lo ha detto Leonardo Massa, vicepresident Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, alla presentazione del piano strategico della compagnia.

“Noi in Groenlandia non andiamo – ha aggiunto rispondendo a una domanda – ma, nel caso ci fossero situazioni geopolitiche che rendono una rotta non sicura per i nostri ospiti, la cambieremmo”.