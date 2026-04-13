MSC annuncia il trasferimento della proprietà ai figli di Aponte

MSC Mediterranean Shipping Company annuncia che, nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, è avvenuto un trasferimento della proprietà dal fondatore, il Comandante Gianluigi Aponte, ai suoi figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani cresciuti in Svizzera, dove sono attualmente residenti.

Questa transizione rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra. Diego Aponte, presidente del Gruppo, e Alexa Aponte, Chief Financial Officer del Gruppo, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all’interno della compagnia. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del Gruppo MSC con la nuova generazione alla guida.

“Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare”, ha detto il Comandante Gianluigi Aponte, fondatore di MSC Mediterranean Shipping Company ed Executive Chairman.

MSC continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con il Comandante Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di Executive Chairman del Gruppo.