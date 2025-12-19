Msc apre le vendite per la World Cruise 2028

Dal Mediterraneo ai Caraibi, dal Pacifico del Sud all’Asia fino al Medio Oriente, gli ospiti potranno esplorare oltre 40 destinazioni in 28 paesi durante una crociera di 115 notti, senza dover rifare le valigie.

Con 8 soste notturne in località come Lima (Perù), Papeete (Tahiti), Sydney (Australia), Hanoi (Vietnam) e molte altre, gli ospiti potranno immergersi nella cultura, nella cucina e nelle esperienze locali durante il loro soggiorno prolungato.

L’itinerario include nuove destinazioni e prevede soste in alcune delle meraviglie più uniche e remote del mondo, come Grand Turk Island (Turks & Caicos), Nuku’alofa (Tonga) e Arica (Cile).

Tra le destinazioni principali ci sono anche le mete preferite dai crocieristi, come Dubai (Emirati Arabi Uniti), Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas) e Sydney (Australia).

Sono aperte le vendite della MSC World Cruise 2028, invitando gli ospiti a esplorare città vivaci, isole remote e tesori culturali durante una spettacolare crociera di 115 notti, dal Mediterraneo ai Caraibi, attraverso il Pacifico, fino all’Australasia, passando per l’Asia e la Penisola Arabica, per poi rientrare nel cuore dell’Europa. La MSC Magnifica, recentemente rinnovata, offre ora l’esclusivo MSC Yacht Club, garantendo agli ospiti comfort senza pari, privacy e un servizio personalizzato.

L’itinerario della World Cruise 2028 introduce nuove destinazioni, accanto a una vasta selezione di mete preferite dai crocieristi. Questa nuova crociera promette esperienze incantevoli e irripetibili, tra cui il Canale di Panama, dove gli ospiti navigheranno attraverso il celebre passaggio che collega gli oceani Atlantico e Pacifico, circondati da paesaggi tropicali e una ricca biodiversità.

Punti salienti dell’itinerario:

NOVITA’! Nuku’alofa (Tonga)

Nel cuore della Polinesia, gli ospiti potranno vivere autentiche tradizioni isolane, passeggiare su spiagge incontaminate e scoprire la calorosa ospitalità tongana.

NOVITA’! Manta (Ecuador)

Questa vivace città costiera è famosa per la sua tradizione marittima e l’eccellente cucina a base di pesce. Gli ospiti potranno esplorare mercati vivaci e visitare Montecristi, luogo di nascita del celebre cappello Panama.

NOVITA’! Arica (Cile)

Conosciuta come la “Città della Primavera Eterna”, la città più settentrionale del Cile offre paesaggi desertici iconici. Gli ospiti potranno esplorare siti archeologici che mostrano le meraviglie delle antiche civiltà andine.

NOVITA’! Callao (Perù)

Porto storico di Lima, dove gli ospiti potranno passeggiare tra piazze vivaci, ammirare l’architettura e gustare una gastronomia di alto livello.

NOVITA’! Chan May (Vietnam)

Porta tranquilla verso il cuore culturale del Vietnam, Chan May permette di accedere alla città imperiale di Hue e al panoramico passo Hai Van, combinando storia, architettura e viste mozzafiato.

NOVITA’! Sihanoukville (Cambogia)

In questa gemma costiera, gli ospiti potranno rilassarsi su spiagge incontaminate ed effettuare escursioni per scoprire le meraviglie culturali della Cambogia, tra cui Angkor Wat.

NOVITA’! Grand Turk Island (Turks & Caicos)

In questo paradiso caraibico, gli ospiti potranno godere di sabbie bianchissime, tuffarsi in acque cristalline e fare snorkeling tra vivaci barriere coralline.

Hanga Roa (Isola di Pasqua)

Una delle isole abitate più remote al mondo, invita gli ospiti a esplorare paesaggi vulcanici e antichi siti cerimoniali, tra cui le leggendarie statue Moai, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Puerto Limón (Costa Rica)

Porta verso alcune delle meraviglie naturali, offre accesso ai canali di Tortuguero e alle fitte foreste pluviali, dove gli ospiti potranno navigare tra corsi d’acqua e incontrare fauna esotica.

La MSC Magnifica ospiterà l’MSC Yacht Club, il concept di lusso esclusivo di MSC Crociere. Gli ospiti potranno soggiornare in ampie suite con balcone privato, usufruire di aree esclusive come lounge, ristorante e piscina privati, e godere di servizio di maggiordomo 24 ore su 24 e concierge dedicato. L’esperienza è arricchita da servizi all-inclusive, dalle bevande premium alla ristorazione di alto livello, garantendo il massimo del lusso in questo “nave nella nave” privata.

Le prenotazioni per la World Cruise 2028 sono ora aperte. Gli ospiti potranno scegliere tra i porti di imbarco di Civitavecchia, Genova (Italia), Marsiglia (Francia) e Barcellona (Spagna) rispettivamente nei giorni 4, 5, 6 e 7 gennaio 2028. Inclusi nel prezzo del biglietto, gli ospiti potranno usufruire di numerosi vantaggi, tra cui 15 escursioni incluse, il pacchetto bevande Dine & Drink con vini della casa, birra alla spina e selezione di altre bevande servite a pranzo e cena, oltre a uno sconto del 30% sui servizi di lavanderia. I membri MSC Voyager Club livello Classic e Superiore riceveranno inoltre uno sconto del 5% sul prezzo di prenotazione, e i punti accumulati durante la crociera saranno triplicati e accreditati prima della partenza, sbloccando subito privilegi e vantaggi esclusivi.