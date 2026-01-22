Msc, da novembre nuovi itinerari in Repubblica Dominicana

Dal 16 novembre 2026 MSC Opera offrirà crociere settimanali in partenza dalla Repubblica Dominicana alla scoperta dei Caraibi meridionali. È la prima volta che la compagnia MSC posiziona una nave durante tutti i mesi dell’anno con homeport a La Romana, nella Repubblica Dominicana, e lo fa attraverso una serie di itinerari alternati tra loro che possono essere anche combinati in un unico indimenticabile viaggio di 14 notti con tappe in Martinica, Guadalupe, Barbados, Isole Vergini e altre incredibili isole caraibiche.

L’annuncio è stato fatto alla presenza del ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, in occasione della FITUR, importante fiera internazionale del turismo in corso in questi giorni a Madrid. Le nuove crociere di MSC Opera sono già prenotabili sul sito msccrociere.it o nelle agenzie di viaggi.

Tra i luoghi più attrattivi dei nuovi itinerari spicca l’Isola Catalina, situata al largo delle coste della Repubblica Dominicana, in cui è possibile vivere un’esperienza unica in una riserva naturale esclusiva. Grazie a spiagge di sabbia bianchissima e acque cristalline gli ospiti potranno godersi uno scenario di assoluta armonia, ideale per abbandonarsi al relax e al rigenerante ritmo caraibico. Per chi desidera un contatto più profondo con la natura, lo snorkeling lungo le barriere coralline circostanti offre l’opportunità di scoprire ecosistemi marini di straordinaria bellezza.

Fly&Cruise – MSC Crociere offrirà una gamma di comodi pacchetti Fly&Cruise per la Repubblica Dominicana, che includono crociera, voli e trasferimenti. Questi pacchetti garantiscono la massima tranquillità, con tutti i servizi prenotati direttamente tramite MSC Crociere e un’assistenza dedicata per qualsiasi esigenza di viaggio degli ospiti.

Stay&Cruise – Gli ospiti che desiderano vivere appieno la bellezza della Repubblica Dominicana possono scegliere uno dei pacchetti Stay&Cruise di MSC Crociere. Queste soluzioni combinano la crociera con un soggiorno in hotel prima della partenza, offrendo più tempo per esplorare tutto ciò che la Repubblica Dominicana ha da offrire.

Alcuni dei principali punti salienti del nuovo itinerario di MSC Opera includono: