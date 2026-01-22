Msc, da novembre nuovi itinerari in Repubblica Dominicana
22 Gennaio 2026, 12:31
Dal 16 novembre 2026 MSC Opera offrirà crociere settimanali in partenza dalla Repubblica Dominicana alla scoperta dei Caraibi meridionali. È la prima volta che la compagnia MSC posiziona una nave durante tutti i mesi dell’anno con homeport a La Romana, nella Repubblica Dominicana, e lo fa attraverso una serie di itinerari alternati tra loro che possono essere anche combinati in un unico indimenticabile viaggio di 14 notti con tappe in Martinica, Guadalupe, Barbados, Isole Vergini e altre incredibili isole caraibiche.
L’annuncio è stato fatto alla presenza del ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, in occasione della FITUR, importante fiera internazionale del turismo in corso in questi giorni a Madrid. Le nuove crociere di MSC Opera sono già prenotabili sul sito msccrociere.it o nelle agenzie di viaggi.
Tra i luoghi più attrattivi dei nuovi itinerari spicca l’Isola Catalina, situata al largo delle coste della Repubblica Dominicana, in cui è possibile vivere un’esperienza unica in una riserva naturale esclusiva. Grazie a spiagge di sabbia bianchissima e acque cristalline gli ospiti potranno godersi uno scenario di assoluta armonia, ideale per abbandonarsi al relax e al rigenerante ritmo caraibico. Per chi desidera un contatto più profondo con la natura, lo snorkeling lungo le barriere coralline circostanti offre l’opportunità di scoprire ecosistemi marini di straordinaria bellezza.
Fly&Cruise – MSC Crociere offrirà una gamma di comodi pacchetti Fly&Cruise per la Repubblica Dominicana, che includono crociera, voli e trasferimenti. Questi pacchetti garantiscono la massima tranquillità, con tutti i servizi prenotati direttamente tramite MSC Crociere e un’assistenza dedicata per qualsiasi esigenza di viaggio degli ospiti.
Stay&Cruise – Gli ospiti che desiderano vivere appieno la bellezza della Repubblica Dominicana possono scegliere uno dei pacchetti Stay&Cruise di MSC Crociere. Queste soluzioni combinano la crociera con un soggiorno in hotel prima della partenza, offrendo più tempo per esplorare tutto ciò che la Repubblica Dominicana ha da offrire.
Alcuni dei principali punti salienti del nuovo itinerario di MSC Opera includono:
- La Romana, Repubblica Dominicana: La Romana accoglie i visitatori con un’armonica sintesi di relax, ricchezza culturale e bellezze naturali: spiagge incontaminate, botteghe artigianali locali e raffinati piatti a base di pesce si affiancano alla facilità di accesso a luoghi iconici come la suggestiva Cueva de las Maravillas e il villaggio di Altos de Chavón, affascinante reinterpretazione dell’architettura mediterranea del XVI secolo.
- Isla Catalina, Repubblica Dominicana: L’Isla Catalina si rivela un autentico paradiso tropicale, ideale per vivere una vacanza indimenticabile tra relax e avventura. Le sue acque cristalline, le barriere coralline dai colori vivaci e le spiagge di sabbia bianca offrono lo scenario perfetto per dedicarsi allo snorkeling o abbandonarsi al piacere del sole. In alternativa, gli ospiti possono scegliere una suggestiva escursione in barca verso l’Isola Saona, immersa nel Parco Nazionale di Cotubanamá e celebre per le sue mangrovie e i fondali corallini.
- Fort-de-France, Martinica: La Martinica affascina visitatori da tutto il mondo grazie alle sue rinomate meraviglie naturali, al suo fascino storico e alle splendide baie e spiagge. Nella vivace capitale Fort-de-France, gli ospiti possono esplorare un’architettura colorata, mercati animati e negozi locali, oppure spingersi oltre per scoprire le famose distillerie di rum dell’isola, la rigogliosa foresta pluviale e spiagge uniche.
- Virgin Gorda, Virgin Islands Britanniche: Virgin Gorda è una delle destinazioni più pittoresche e tranquille delle Virgin Islands Britanniche, offrendo una fuga caraibica davvero indimenticabile. I visitatori possono esplorare le celebri Baths, rilassarsi su spiagge incontaminate o percorrere sentieri panoramici come quelli del Gorda Peak National Park, che regalano viste spettacolari sull’isola.
- St. John’s, Antigua e Barbuda: St. John’s, capitale di Antigua e Barbuda, affascina con le sue vivaci case dai colori brillanti, i suggestivi siti storici come la fortezza di Fort James e il suo ruolo di porta d’accesso ad alcune delle spiagge più spettacolari dei Caraibi, ideali per rilassarsi al sole o dedicarsi alle più emozionanti attività acquatiche.