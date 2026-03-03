Codici chiede aggiornamenti su rientro passeggeri MSC Euribia

Arrivano novità sulla MSC Euribia. A fornirle è la stessa compagnia, che informa che la nave rimarrà bloccata nel porto di Dubai fino a nuovo avviso. L’associazione Codici, che sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri a bordo per fornire assistenza legale in vista del rientro in Italia, auspica nuovi e rapidi aggiornamenti.

“Comprendiamo che la situazione è in continua evoluzione, ma MSC deve capire lo stato d’animo di chi si trova bloccato su una nave in un porto coinvolto in una guerra – sostiene Ivano Giacomelli, segretario Nazionale di Codici – Chiediamo alla compagnia di fornire aggiornamenti continui e tempestivi. È necessaria una comunicazione puntuale su attività e impegni non solo per garantire l’incolumità dei passeggeri, ma anche e soprattutto per assicurare un rapido e sicuro rientro in Italia”.

Nell’aggiornamento pubblicato sul proprio sito internet in data 2 marzo sulla situazione in Medio Oriente, MSC scrive che la nave Euribia rimarrà nel porto di Dubai fino a nuovo avviso, seguendo le indicazioni delle autorità di sicurezza nazionali e internazionali presenti nell’area. La situazione a bordo è sotto controllo: ospiti e membri dell’equipaggio sono costantemente assistiti e seguiti dal personale di bordo, mentre proseguono regolarmente i servizi dedicati all’accoglienza e al comfort. Nel frattempo, le operazioni di volo nella regione sono soggette a restrizioni e a continui aggiornamenti.

La compagnia sta collaborando strettamente con le compagnie aeree per monitorare l’evoluzione delle rotte disponibili e individuare le migliori soluzioni possibili per il rimpatrio dei passeggeri. MSC, si legge sempre nell’aggiornamento, è inoltre in contatto costante con ambasciate e ministeri degli Affari Esteri, affinché dispongano di tutte le informazioni necessarie relative ai propri cittadini presenti a bordo e possano valutare eventuali piani di rimpatrio. Alla luce dell’attuale contesto, sono state cancellate le prossime crociere di MSC Euribia con partenza da Dubai il 7 marzo, da Doha l’8 marzo e da Abu Dhabi l’11 marzo.

Gli ospiti interessati sono già stati contattati direttamente. Ulteriori aggiornamenti sulle prossime partenze saranno comunicati non appena possibile, in considerazione di una situazione in continua evoluzione. MSC Crociere continua a lavorare in stretta collaborazione con le autorità competenti, i ministeri degli Affari Esteri, le ambasciate, specialisti internazionali in materia di sicurezza e i partner delle società controllanti, al fine di monitorare costantemente il quadro generale e adottare le misure più appropriate.

“Ci aspettiamo a breve ulteriori e più dettagliati aggiornamenti – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto del settore crociere – e continueremo a monitorare la situazione dei crocieristi bloccati a Dubai per fornire tutto il supporto possibile. Invitiamo, inoltre, i viaggiatori in procinto di partire con la MSC Euribia nelle prossime settimane a segnalare eventuali problemi con la cancellazione della crociera. Ci riferiamo, nello specifico, alle forme di rimborso che deve fornire la compagnia. Non è sufficiente, ad esempio, un voucher per una nuova prenotazione, ma deve essere riconosciuta la restituzione di quanto pagato”.

I crocieristi a bordo della MSC Euribia o che hanno una prenotazione per una crociera con la nave nelle prossime settimane possono contattare l’associazione Codici e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.