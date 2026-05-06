Bandiere Blu, la classifica diffusa è fake: ecco quando esce quella ufficiale

Solo speculazioni: nelle ultime ore siti web e testate giornalistiche hanno diffuso una lista ‘ufficiale’ delle Bandiere Blu 2026, con tanto di numeri precisi e classifiche. In verità questa lista non ha niente di ufficiale, si tratta di dati riciclati dell’edizione precedente, rielaborati e presentati come nuovi. Informazioni credibili che hanno presto fatto il giro del web, destando confusione.

A fare chiarezza è arrivata direttamente la comunicazione ufficiale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che assegna il riconoscimento, che sui suoi canali social ha dichiarato che gli elenchi circolati online “non sono rispondenti al vero”.

Non esiste, al momento, alcuna lista ufficiale delle Bandiere Blu 2026: l’annuncio reale arriverà il 14 maggio 2026, durante la conferenza stampa. Fino ad allora, qualsiasi graduatoria o elenco deve essere considerato non verificato e potenzialmente fuorviante. Una precisazione importante, soprattutto perché il riconoscimento Bandiera Blu non riguarda solo la qualità del mare, ma anche criteri rigorosi come sostenibilità, gestione ambientale, sicurezza e servizi.

Questo episodio ricorda che quando si tratta di dati ufficiali, classifiche o premi istituzionali, l’unico riferimento affidabile resta sempre la fonte primaria. Nel caso delle Bandiere Blu, significa attendere le comunicazioni della FEE e non basarsi su articoli non confermati o su elenchi condivisi senza verifica. Anche perché ogni anno i criteri vengono aggiornati e le assegnazioni possono cambiare sensibilmente.