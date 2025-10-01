Controlli su taxi e ncc abusivi, 50 multe in estate all’aeroporto Fiumicino

Cinquanta sanzioni elevate a tassisti e Ncc abusivi in occasione della stagione estiva, presso l’aeroporto di Fiumicino. Questo il risultato della campagna straordinaria di controlli condotta, con il notevole aumento di pellegrini e turisti, dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ulteriormente intensificata presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” ed avviata con l’inizio del “Giubileo della Chiesa Cattolica”, eseguendo centinaia di controlli nei confronti di taxi e ncc abusivi.

Le attività di controllo, eseguite dai militari del Gruppo di Fiumicino, hanno portato alla contestazione di più di 50 violazioni, all’irrogazione di sanzioni per oltre 55.000 euro, nonché all’individuazione di un tassista totalmente abusivo e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 2 persone per violazione del daspo urbano e per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.