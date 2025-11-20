Cybersicurezza, riunione su minacce al trasporto aereo

Un’analisi delle minacce al trasporto aereo, recentemente colpito da attacchi cyber con impatti sull’operatività, è stata al centro di una riunione del Nucleo per la cybersicurezza allargato a quattro realtà primarie attive a livello nazionale nel settore: Enav, Aeroporti di Roma, Società Esercizi Aeroportuali ed Enac.

“Le infrastrutture critiche, in particolare quelle a cui è legata la continuità delle funzioni e dei servizi essenziali di un Paese – ricorda l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – rappresentano, nell’attuale scenario geopolitico, un ambito nevralgico di confronto volto a migliorare le capacità di protezione e resilienza del Paese rispetto a minacce cyber in continua evoluzione”. Ed in questo contesto “il settore dei trasporti è particolarmente strategico, specie quello del trasporto aereo”.

Il Nucleo per la cybersicurezza si è riunito il 18 novembre con i quattro enti per discutere di questi temi “per condividere i principali profili di cybersicurezza percepiti dai rispettivi osservatori e le più utili strategie adottate, con un particolare focus sul complesso tema della gestione della supply chain”.

Il Nucleo ha già trattato di altri settori strategici a dicembre 2024 con il coinvolgimento di aziende leader delle telecomunicazioni e, lo scorso giugno, con preminenti operatori coinvolti nella produzione e nella distribuzione di energia elettrica.