Demanio, ecco il bando per 14 nuovi beni da valorizzare

L’agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025, un portafoglio di 14 beni in diverse regioni proposti al mercato attraverso differenti strumenti: uso temporaneo, concessione di valorizzazione e concessione agevolata per Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I bandi, disponibili sul sito dell’agenzia (clicca qui) riguardano 6 edifici in concessione per uso temporaneo (da un minimo di 6 mesi a un massimo 6 anni), 7 edifici in concessione di valorizzazione e un edificio in concessione per enti del terzo settore (per massimo 50 anni).

L’8 aprile 2026 a mezzogiorno scadrà il termine per presentare l’offerta per i bandi di uso temporaneo e riguarda beni che potranno essere aperti al pubblico per iniziative e attività civiche, sociali e culturali. Questi i beni coinvolti: Ex Caserma Palestro a Monza; Ex Arsenale (porzione)a Pavia; Manifattura Tabacchi a Benevento; Ex Caserma Gherzi (porzione) a Novara: ex Carcere di San Sebastiano a Sassari; Fondo Pisani Casina dell’Orologio a Palermo.

Il 4 giugno 2026 alle 12 scade invece il termine per presentare l’offerta per i bandi di concessione di valorizzazione per gli investitori interessati alla rigenerazione e di concessione agevolata rivolti agli enti del terzo settore per iniziative di valore sociale. I bandi riguardano l’ex Deposito Munizioni Forte Catona, Reggio Calabria; l’Ex Carcere Mandamentale Gallina, Reggio Calabria; il Palazzo Costa Ferrari a Piacenza; Assistenza Sanitaria Dismessa a Sermoneta, Latina; l’ex Deposito Fulmicotone a Genova; l’ex Batteria Forte dei Centri a Messina; Torre Conche o Pietra della Nave a Pollina, Palermo; l’ex Casa del Fascio di corso Garibaldi, nel Comune di Serradifalco, Caltanissetta.