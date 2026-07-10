Fs, lunedì i nuovi vertici: Strisciuglio ad in pole

Appuntamento lunedì per la definizione della nuova squadra che guiderà il gruppo Fs. Ad annunciarlo in ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante un’altra giornata di passione per il trasporto ferroviario con lo stop dei treni in Calabria. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore da Salerno verso sud sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per i danni provocati ai cavi in fibra ottica e rame, tranciati ed in alcuni tratti rubati.

Un incidente che è andato a mettere ulteriormente a dura prova il sistema del trasporto ferroviario già fortemente appesantito in questi giorni con il traffico tra Centro e Nord rallentato dai lavori sul nodo di Firenze che dovrebbe riprendere regolarmente oggi, venerdì 10 luglio.

Dunque, dopo le dimissioni dell’ad Stefano Donnarumma la scorsa settimana e un successivo cda definito ‘interlocutorio’, si lavora alla definizione della nuova squadra del gruppo in vista dell’assemblea convocata per lunedì mattina alle 10.30 visto che sembra tramontata l’ipotesi di una cooptazione nell’ambito del vecchio cda. Ore di trattative serrate, non tanto per la scelta del nuovo amministratore delegato con Gianpiero Strisciuglio attualmente al vertice di Trenitalia la cui nomina sembra ormai certa, ma per l’indicazione degli altri nomi sui quali la maggioranza si sta confrontando. ‘Risorse interne’ è comunque la parola d’ordine.

Aldo Isi va verso la riconferma alla guida di Rfi mentre per Sabrina De Filippis, ad di Fs Logistix, si ipotizzava la guida di Trenitalia. Ma starebbero prendendo forza anche altri nomi a contendere la proposta De Filippis indicata come molto gradita a FdI, mentre il Mit guarderebbe anche a Simone Gorini, ora direttore per l’Alta Velocità, e al direttore logistico, Domenico Scida.