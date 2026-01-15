IA preziosa per il turismo, ma non sostituirà fattore umano

L’intelligenza artificiale è già oggi cruciale nel mondo del turismo, ma non sostituirà l’essenzialità del rapporto umano. Istituzioni, accademici, grandi player del mercato ed esperti si sono confrontati negli spazi di Foqus a Napoli nel T-Talk, acronimo di Tourism Talk, il nuovo spazio di dialogo ideato dalla startup innovativa Lascott.

Si è partiti dalla città di Napoli, attesa alla grande sfida dell’America’s Cup nel 2027 su cui ha sottolineato Valentina Della Corte, coordinatrice dell’Osservatorio Urbano sul Turismo del Comune di Napoli, che “abbiamo chiara – ha detto – l’eccessiva concentrazione dei flussi in alcuni quartieri, per questo allargheremo la fruibilità dell’area patrimonio Unesco, creando poli attrattivi alternativi, e per farlo sarà fondamentale l’intelligenza artificiale. L’America’s Cup sarà senz’altro un nuovo fattore di crescita per una città che vive già una flusso importante. Già nel 2026 prevediamo un incremento dei flussi del turismo del lusso”.

“L’IA non ci chiede – ha detto Francesco Izzo, professore di Economia alla Federico II – solo come viaggeremo, ma che tipo di viaggiatori vogliamo essere. Non ci chiede solo come gestire i flussi, ma che tipo di relazione vogliamo tra turismo, comunità e luoghi”.

Francesca Marino, dirigente di Grimaldi Lines, ha sottolineato come “il turismo di domani si gioca sull’equilibrio tra innovazione, sostenibilità e persone. L’IA già oggi aiuta a migliorare l’efficienza dei processi e la relazione con il cliente, senza sostituire il fattore umano, che resta centrale. Bisogna coniugare innovazione e sostenibilità, consapevoli che la tecnologia può accelerare i cambiamenti solo se guidata da scelte responsabili e coerenti”.

“Nel 2026 aumenterà la propensione all’incremento del livello di spesa per un turismo sempre più alla ricerca di stimoli, esperienze, comfort ed efficienza”, ha sottolineato Fabio Candiani, di Msc Crociere, ma non mancano elementi di potenziale criticità: “Occorre un dialogo sempre più condiviso tra istituzioni e player del settore, essenziale in un mondo che già programma i viaggi del 2027” ha sottolineato Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi.