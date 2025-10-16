In Lombardia e Veneto tassa soggiorno a 5 euro per le Olimpiadi

Andare in vacanza in Lombardia e Veneto nel 2026 potrebbe costare fino a 5 euro a notte di tassa di soggiorno. I Comuni che ospiteranno le Olimpiadi invernali avranno infatti la facoltà di aumentare l’imposta. Il maggior gettito sarà per il 50% acquisito al bilancio dello Stato per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lo si legge nella bozza del decreto economia approvato dal Consiglio dei ministri.

Più in generale le disposizioni introdotte per il Giubileo, “nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive”, potranno essere applicate anche nel 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno sarà in questo caso per il 70% destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e per il 30% acquisito dal bilancio dello Stato, per essere destinato a incrementare le risorse di cui al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.