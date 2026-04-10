Ita, indagato l’ex ad Lazzerini: focus sulle tessere Volare

C’è un nuovo indagato nell’indagine della Procura di Roma sulle ‘spese pazze’ e corruzione ai vertici del Garante per la privacy. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro l’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini.

Il segmento che coinvolge il manager, che ha ricoperto la carica dal 2020 al 2023, è quello relativo ad alcune tessere ‘Volare Classe Executive’, del valore di 6 mila euro ciascuna, che per gli inquirenti rappresenterebbero le utilità ottenute dal board dell’Authority dopo la sanzione opaca comminata alla società aerea. Ita Airways era, infatti, al centro di una controversia sull’illecito trattamento dei dati personali di alcuni manager della compagnia e dei dipendenti.

In base ad una anticipazione di Report, entrata in possesso di alcune mail, le tessere sarebbero state richieste per i membri del Collegi (Agostino Ghiglia, Ginevra Cerrina Feroni, Pasquale Stanzione e Guido Scorza), da Stefano Aterno, socio dello studio fondato da Scorza, e all’epoca responsabile del trattamento dei dati della compagnia aerea. Secondo quanto sostiene la trasmissione di Rai Tre la richiesta sarebbe pervenuta tramite Ada Fiaschi, attuale Dpo di Ita Airways, che il 30 novembre 2022 scrive una mail agli uffici della compagnia aerea per chiedere, come richiesto da Aterno, il rilascio delle tessere Volare, livello executive, perché – scrive – “sarebbe un’attenzione verso un’autorità sempre più importante in un business come il nostro che tratta big data”.