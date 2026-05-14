Italia rafforza cooperazione con UN Tourism

A margine della 72/a riunione della Commissione per l’Europa di UN Tourism, in corso a Malta, si è svolto un incontro bilaterale tra la delegazione italiana e il segretario generale dell’organizzazione.

Nel corso del colloquio – spiega una nota – l’Italia ha ribadito la propria volontà di contribuire in maniera sempre più incisiva al rafforzamento di UN Tourism, confermando la disponibilità a svolgere un ruolo di primo piano nelle dinamiche internazionali del settore. Sono state individuate alcune priorità strategiche di collaborazione, a partire dalla valorizzazione dell’enoturismo, ambito in cui l’Italia rappresenta un riferimento globale e che costituisce un volano per la promozione dei territori, delle tradizioni e delle produzioni locali, in un’ottica di sostenibilità e resilienza.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della promozione dei borghi e delle destinazioni meno conosciute, considerata leva fondamentale per una gestione più equilibrata dei flussi turistici e per il rilancio socio-economico delle aree interne.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre sottolineata l’importanza di rafforzare le sinergie tra UN Tourism e Unesco, al fine di valorizzare il contributo del turismo allo sviluppo sostenibile delle comunità locali che ospitano i siti del patrimonio mondiale.

Infine, è stato evidenziato il potenziale del turismo nautico e sportivo quale ambito di cooperazione innovativa, anche in relazione ai grandi eventi internazionali, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i Paesi membri.