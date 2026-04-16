Malta Unexplored: opportunità per il trade con il volo da Palermo

Ha fatto una breve apparizione anche a Travelexpo Ester Tamasi, Director Italy di VisitMalta. Un’occasione per raccontare a Travelnostop.com una nuova visione di Malta come destinazione contemporanea, dinamica e sempre più esperienziale, con un focus sul sul collegamento stagionale da Palermo.

Malta è una destinazione molto conosciuta: in che modo il concetto di “Malta Unexplored” si collega anche al nuovo collegamento da Palermo?

Parlare di Malta Unexplored significa raccontare una destinazione in continua evoluzione, capace di sorprendere anche chi pensa di conoscerla già. Oggi Malta si presenta con un nuovo posizionamento, dove autenticità e lifestyle contemporaneo convivono in modo armonioso. In questo senso, il collegamento da Palermo rafforza perfettamente il concetto: una destinazione vicina e facilmente accessibile, ma allo stesso tempo diversa, inaspettata e ancora tutta da scoprire sotto una nuova prospettiva. Accanto ai grandi classici, emerge una Malta più raffinata ed elegante: boutique hotel, nuove strutture luxury, esperienze su misura e luoghi meno battuti, ideali per chi cerca privacy, qualità e un’atmosfera distintiva.

Quali esperienze “unexplored” e di lifestyle possono proporre oggi tour operator e agenzie?

Malta consente oggi di costruire itinerari altamente personalizzati, dove l’esperienza è al centro, combinando lifestyle, autenticità e segmenti trasversali:

soggiorni in boutique hotel e strutture luxury, perfetti per fughe intime

esperienze enogastronomiche inedite, anche legate a icone locali come la birra CISK

attività diving di livello internazionale, tra i migliori spot del Mediterraneo

proposte per famiglie, tra cui l’Acquario Nazionale e il suggestivo Popeye Village

percorsi tra arte, design e nuove aperture

attività outdoor esclusive, lontano dai circuiti più affollati

Un’offerta che permette al trade di posizionare Malta anche su segmenti premium, lifestyle e family.

Quanto è importante il collegamento da Palermo per incentivare i flussi verso Malta?

Il volo da Palermo, seppur stagionale, rappresenta un’opportunità strategica: rende Malta una destinazione facile, veloce e di forte appeal. È ideale per short break esperienziali e soggiorni lifestyle, perfetti per un target che cerca una fuga internazionale ma accessibile. Questo consente al trade di lavorare su un prodotto flessibile, dinamico e immediatamente vendibile.

Qual è il ruolo degli eventi nel rendere Malta ancora più attrattiva durante la stagione estiva?

Il calendario eventi è un driver fondamentale per la destinazione. Durante l’estate, Malta offre un mix unico di appuntamenti: eventi musicali e culturali internazionali, feste tradizionali locali, esperienze immersive come “Una notte le stelle”. Questi elementi arricchiscono il viaggio e permettono di costruire pacchetti tematici ad alto valore aggiunto.

I collegamenti tra l’Aeroporto Falcone–Borsellino di Palermo e Malta opereranno dal 30 maggio al 21 ottobre 2026 con tre frequenze settimanali con la seguente programmazione:

Mar/Sab KM668 MLA – PMO 20:55 22:00

Mar/Sab KM669 PMO – MLA 22:45 23:50

Mer KM668 MLA – PMO 21:30 22:35

Mer KM669 PMO – MLA 23:20 00:35