Dua Lipa e Callum Turner atterrati a Palermo in gran segreto

La popstar Dua Lipa, 30 anni, ed il marito Callum Turner, di 36, sarebbero atterrati all’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino a Palermo ieri sera alle 22.36 per la loro vacanza siciliana dopo le nozze.

I due avrebbero viaggiato da Londra Luton a bordo di un jet privato Cessna Citation XLS+ il cui affitto ammonterebbe a 3.600 euro l’ora. Sull’arrivo della cantante, che tra venerdì e sabato festeggerà le nozze tra Palermo (città che ha già visitato come una qualsiasi turista) e Bagheria, vige assoluta segretezza. Secondo alcune indiscrezioni la coppia e gli ospiti vip attesi nelle prossime ore nel capoluogo palermitano soggiorneranno tra il Grand Hotel Villa Igiea, il Grand Hotel Piazza Borsa e il Grand Hotel delle Palme.

Dua Lipa e Callum Turner sono stati immortalati in aeroporto in Inghilterra prima della partenza dal reporter del quotidiano britannico Daily Mail, che li descrive sorridenti e visibilmente radiosi. La popstar indossava un look chic con pantaloni bianchi, t-shirt nera e bagagli griffati.

Grande attesa, invece, per l’abito della sposa: secondo il tabloid inglese dovrebbe indossare una creazione custom Atelier Versace, definita nei dettagli durante i recenti incontri in Italia con l’amica Donatella Versace.

“Gli sposi sono scesi all’aeroporto londinese – scrive il tabloid sul proprio sito web – da una Range Rover prima di entrare nel terminal dei jet per imbarcarsi sul loro volo. Gli addetti ai lavori hanno salutato le nozze della coppia come il “matrimonio dell’anno nel mondo dello spettacolo”, definendolo il matrimonio più importante in Sicilia dai tempi delle nozze tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 Il Padrino”