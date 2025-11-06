Nepal, Farnesina: contattati i 5 alpinisti di Como, stanno bene

Finalmente buone notizie dal Nepal: la farnesina fa sapere l’agenzia di Milano e l’agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo dei cinque escursionisti della provincia di Como con cui da giorni non si avevano contatti. I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu sabato 8 novembre.

Per i due dispersi Marco Di Marcello e Markus Kirchler, invece, la Farnesina precisa che ci sono ‘scarse possibilità di sopravvivenza’ mentre è certa la morte di tre italiani: il 28enne milanese Alessandro Caputo, il 45enne veneto Stefano Farronato e il 41enne abruzzese Paolo Cocco. I primi due erano nello stesso gruppo, mentre Cocco faceva parte di una diversa spedizione, alla quale partecipavano anche i dispersi Di Marcello e Kirchler.

Secondo quanto riferito dai media nepalesi, la discrepanza tra i numeri forniti dalla Farnesina e quelli delle autorità locali deriverebbe dal fatto che gli “alpinisti” hanno bisogno di un’autorizzazione del Dipartimento del Turismo, mentre gli “escursionisti” ne sono esenti. Stando ai dati ufficiali del Dipartimento, sono 28 le autorizzazioni concesse agli “alpinisti” italiani per questo autunno. Mentre l’Ufficio turistico del Nepal avrebbe rilasciato addirittura 2.705 permessi ad altrettanti “escursionisti” italiani ad ottobre.