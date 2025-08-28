Più viaggi e tecnologia, come cambiano i consumi degli italiani

Nel 2025 crescono i consumi pro capite toccando i 22.114 euro che, nonostante un aumento di 239 euro sul 2024, restano al di sotto del picco del 2007: la Confcommercio analizza la spesa delle famiglie italiane segnalando come negli ultimi trent’anni ci sia stato un vero e proprio boom per la spesa per la tecnologia con un +3000% mentre si sono ridotte le spese per gli alimentari e per l’abbigliamento. Cresce invece la spesa per i viaggi e per la cultura in generale.

I consumi legati alla fruizione del tempo libero – in particolare i servizi culturali e ricreativi hanno mostrato negli ultimi trent’anni un progresso significativo, con un aumento in termini reali di oltre il 120% toccando i 1.348 euro nell’anno per persona. Se per i servizi ricreativi e culturali la spesa è più che raddoppiata per quanto riguarda i pasti fuori casa e i servizi di alloggio la lettura è più complessa con lo spostamento su queste voci di risorse legate al turismo.

Nel 2025 la spesa per i pasti in casa e fuori casa è pari a 5.097 euro, in lieve aumento sul 2024 ma in forte calo sul 2007 soprattutto a causa della caduta della spesa per l’alimentare e le bevande (a 3.395 dai 3.831 del 2007).

Per le apparecchiature informatiche e di comunicazione la spesa è passata da 44 euro nel 2007 a 248 mentre per il settore viaggi e vacanze la spesa media pro capite tra il 2007 e il 2025 è passata da 725 a 778 euro. Se si guarda alla quota della spesa sul totale per i viaggi e vacanze si è passati dal 2,4% del 1995 al 3,5% del 2025 del totale.

La spesa media pro capite è molto diversificata tra le regioni: in Campania nel 2025 è a 16.064 euro, circa la metà dei 31.075 della Val D’Aosta e lontana comunque anche dalla media nazionale che è a 22.114 euro. Nel Nord in media i consumi pro capite raggiungono i 24.888 euro (+17,9% sul 1995) mentre nel Centro sono a 23.221 (+12,7%) e nel Sud a 17.532 (+6,1% sul 1995).