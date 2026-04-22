Ryanair lascia a terra 200 passeggeri: aereo arriva vuoto a Marrakesh

Mancano i controllori di terra, e un volo Ryanair non può imbarcare i passeggeri, così parte vuoto in direzione di Marrakesh. È accaduto il 14 aprile, ma si è saputo solo adesso. Quando l’aereo proveniente da Vatry, nella regione della Marna, in Francia, è atterrato all’aeroporto di Marrakech, le operazioni di sbarco sono state veloci: nessun passeggero a bordo. In 200 che avevano comprato il biglietto sono stati lasciati a terra. È la prima volta che accade a Marrakesh, ma nelle statistiche degli aeroporti un volo vuoto è raro ovunque.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, le autorità aeroportuali hanno dichiarato di essere state colte di sorpresa dalla mancanza di squadre di sicurezza, cosa che avrebbe “reso impossibile l’esecuzione delle procedure di controllo obbligatorie. Senza tali controlli, per legge, non si può autorizzare l’imbarco”.

Tuttavia, l’aereo è stato infine autorizzato al decollo benché non avesse passeggeri a bordo. Sono stati i clienti Ryanair che, infuriati, hanno diffuso la notizia, perché ritengono di non aver ricevuto preavvisi né alcuna comunicazione e nemmeno indicazione per soluzioni alternative o assistenza.

Ryanair, secondo quanto denunciano i passeggeri, non ha provveduto a fornire dichiarazioni ufficiali e nemmeno risarcimenti. I passeggeri del volo studiano class action o comunque azioni legali, secondo quanto prevedono le normative europee.