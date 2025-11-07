Santanchè: turisti russi benvenuti ma sanzioni sacrosante

“Noi non ce l’abbiamo col popolo russo, quindi il popolo russo non abbiamo niente contro di loro per cui se vengono a fare le vacanze in Italia siamo assolutamente contenti. Altro tema invece è quello delle sanzioni, che mi sembra siano sacrosante, dobbiamo fare tutto quello che si può fare perché è un’invasione da parte della Russia all’Ucraina e la Russia deve assolutamente smettere e bisogna trovare la pace”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rispondendo a una domanda di una cronista russa relativa alle limitazioni al turismo tra Russia e Italia a marigine della presentazione della Giornata nazionale degli Abiti Storici, stamattina al Museo delle Civiltà di Roma.

Quando la giornalista le ha detto che i viaggi sono diventati particolarmente onerosi, la ministra ha ribattuto che “se vogliamo parlare di trasporti parliamo di trasporti, se vogliamo parlare delle sanzioni parliamo delle sanzioni. Se vuole farmi dire che per noi il popolo russo è un nemico deve andare altrove perché per noi il popolo russo non è un nemico, quindi sono benvenuti a fare le vacanze in Italia”. “Non capisco dove sia questa limitazione del turismo, non mi risulta che ci sia”, ha concluso Santanchè, “poi certo c’è grande fermezza e sappiamo da che parte stare, l’abbiamo detto con assoluta chiarezza”.