Savoia, incendio in hotel in località sciistica: evacuate 83 persone
28 Gennaio 2026, 11:55
Un incendio è scoppiato in un hotel a 5 stelle dell’esclusiva stazione sciistica di Courchevel, in Savoia: 83 persone sono state evacuate. Lo riferiscono i vigili del fuoco che hanno faticato a domare le fiamme. Al momento non si contano vittime. L’incendio si è propagato al tetto dell’hotel con il rischio significativo che potesse estendersi ad altri edifici adiacenti.
