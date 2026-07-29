SOS finestrino in volo, atterraggio d’emergenza a Vienna

Neanche tre settimane dopo il caso clamoroso del volo Ryanair che stava per finire in tragedia – un passeggero serbo di 61 anni decollato da Salonicco stava per essere risucchiato fuori dopo l’esplosione del finestrino al quale sedeva accanto – c’è stato un altro SOS finestrino.

Questa volta si è solo incrinato improvvisamente in volo, costringendo però a un atterraggio di emergenza a Vienna un volo della Norwegian partito da Oslo e diretto a Dubrovnik, in Croazia.

Luka Popović, redattore del portale Ex-Yu Aviation News, ha dichiarato a Vreme che non c’è necessariamente un collegamento tra i due eventi. “È più una coincidenza che entrambi gli incidenti riguardino i finestrini degli aerei e che avvengano a breve distanza l’uno dall’altro, ma le cause sono diverse. Nel caso di Ryanair, il danno è stato causato dall’impatto di una parte del motore, mentre la causa della rottura del finestrino sull’aereo di Norwegian è ancora in fase di accertamento”.

Popović spiega a Vreme che i finestrini degli aerei di linea sono costituiti da più strati e sono progettati per rimanere sicuri anche se uno di essi viene danneggiato. “Nella maggior parte dei casi, la crepa interessa solo lo strato esterno e tale danno può verificarsi anche a causa dell’usura del materiale nel tempo”, aggiunge. “Non è una cosa frequente, ma capita occasionalmente”.