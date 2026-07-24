Stretta sulle piscine dal 1 agosto: cosa cambia

Piscine più sicure per impedire incidenti spesso fatali, come quelli che hanno causato la morte di tre bambini solo nel mese di luglio. E’ arrivato il via libera dell’Aula della Camera all’emendamento al decreto Sport che rafforza appunto la sicurezza nelle piscine. Approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli, la norma introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo e sarà in vigore a stretto giro, già a partire dall’1 agosto.

In particolare, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione – dai bocchettoni alle griglie di fondo – dovranno garantire standard tali da impedire l’effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell’impianto fino alla messa a norma. Con l’emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all’adeguamento delle piscine pubbliche.

E’ invece saltato all’ultimo momento l’obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16, inizialmente previsto con un emendamento della deputata della Lega Laura Cavandoli.