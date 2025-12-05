Ue, previsto accordo su diritti passeggeri a inizio 2026
05 Dicembre 2025, 11:20
“Non vi è motivo di ritirare la proposta sui diritti dei passeggeri: posso dire che siamo prossimi a una conclusione. Magari entro la settimana prossima era un termine troppo breve, ma ciò non significa che la discussione non sia stata proficua e pensiamo di trovare un accordo all’inizio del 2026”. Lo ha detto il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas in una conferenza stampa dopo il Consiglio.
