Ue, previsto accordo su diritti passeggeri a inizio 2026

“Non vi è motivo di ritirare la proposta sui diritti dei passeggeri: posso dire che siamo prossimi a una conclusione. Magari entro la settimana prossima era un termine troppo breve, ma ciò non significa che la discussione non sia stata proficua e pensiamo di trovare un accordo all’inizio del 2026”. Lo ha detto il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas in una conferenza stampa dopo il Consiglio.