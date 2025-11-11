Uragano Melissa: la Giamaica torna gradualmente alla normalità

Sono passate poche settimane dall’arrivo di Melissa in Giamaica: le autorità locali, insieme agli operatori del turismo e alle comunità, lavorano da giorni con determinazione per ripristinare la piena operatività delle attività e garantire la sicurezza degli abitanti e visitatori presenti sull’isola.

I tre aeroporti internazionali – Sangster International (Montego Bay), Norman Manley (Kingston) e Ian Fleming (Ocho Rios) – sono aperti, e le principali arterie stradali sono completamente percorribili, consentendo la ripresa dei trasporti pubblici e privati. Anche il sistema di telecomunicazioni è stato in gran parte ristabilito, con la copertura mobile e internet in rapido miglioramento.

Sul fronte dell’ospitalità, 33 strutture risultano ad oggi pienamente operative tra Negril, Montego Bay, Kingston e Ocho Rios, e oltre 50 hotel hanno già riaperto le prenotazioni per i prossimi soggiorni: la conferma della ripresa ufficiale del comparto turistico è prevista entro il 15 dicembre.

In questa fase di rilancio, il turismo si conferma un motore importante di ripartenza e di ripresa economica del Paese, essenziale per sostenere la ricostruzione delle comunità locali e mantenere vivo e forte il cuore dell’ospitalità giamaicana.

Il Governo, per accelerare la piena ripresa, ha anche attivato la piattaforma ufficiale Support Jamaica, dedicata alla raccolta fondi e al coordinamento degli interventi di ricostruzione.