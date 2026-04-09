Alloggi insoliti: quando il soggiorno diventa esperienza

Non è più solo la destinazione a fare la differenza: anche il soggiorno è ormai parte dell’esperienza di viaggio. Gli alloggi insoliti rispondono proprio a questa ricerca di autenticità e memorabilità, ma trovarli e confrontarli non è sempre semplice. È qui che entra in gioco cozycozy: grazie a un unico motore di ricerca, cozycozy permette di esplorare e confrontare oltre 600.000 alloggi insoliti in tutto il mondo – dalle case sugli alberi alle yurte, dai glamping ai castelli – rendendo immediato ciò che normalmente richiederebbe ore di ricerca su siti diversi.

Case sugli alberi, yurte, castelli e dimore storiche e glamping. Perché piacciono? A guidare l’interesse verso queste strutture è un insieme di desideri sempre più diffusi tra i viaggiatori contemporanei: il bisogno di riconnettersi con la natura, la ricerca di soluzioni dal design originale, la voglia di maggiore privacy e il fascino esercitato da luoghi iconici o scenografici. In questo contesto, l’alloggio smette di essere un semplice supporto logistico e diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio: dalle case sugli alberi ai castelli e alle dimore storiche, dalle tende glamping alle bubble room panoramiche, fino a yurte e lodge, houseboat e bungalow sull’acqua, queste strutture rispondono a un’esigenza sempre più sentita, quella di vivere esperienze autentiche, distintive e memorabili, capaci di essere raccontate e condivise.

In questo scenario, il vantaggio competitivo di cozycozy è offrire una visione completa dell’ospitalità, senza limitarsi a una sola tipologia di soggiorno. Con un’unica ricerca, i viaggiatori possono confrontare hotel, appartamenti, case vacanza, ville e alloggi insoliti come case sull’albero, castelli, yurte, glamping, barche e tanti altri.