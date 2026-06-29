App, traduttori e power bank: ecco il kit del viaggiatore tecnologico

L’organizzazione di una vacanza è sempre più tecnologica. Dalle applicazioni per capire una lingua straniera a quelle per pianificare ogni fase del viaggio, la valigia non è solo fisica ma anche digitale.

Basandosi sul Travel Trends Report 2026, la piattaforma Utravel ricorda come il 50% degli appartenenti alla Generazione Z e Millennial usi i social network per individuare la meta della vacanza, in primis spulciando i post su TikTok e Instagram. In controtendenza è un recente studio dell’agenzia di ricerca Eumetra, che afferma come solo il 7% degli italiani consideri le ferie un momento da condividere con gli altri.

Virali o meno, per gli esperti è lo smartphone lo strumento con cui, una volta scelta la località, si decide come muoversi, in che modo farsi capire, e magari risparmiare sui dati per non erodere il traffico a disposizione. Per questo, bisogna preparare le app in anticipo. Per Utravel, diventa cruciale scegliere quali applicazioni possono risolvere le esigenze pratiche del momento, anticipando eventuali criticità.

Restando sui social, un esempio è la vpn, un’app che simula la connessione da altri posti del mondo, per aggirare blocchi locali. Se si è in un Paese dove un determinato social non è raggiungibile, con una vpn ci si assicura di poter postare e controllare cosa fanno gli amici. Attenzione però ai luoghi dove una rete privata non è consentita o fortemente limitata, come la Cina e la Bielorussia.

Poi i traduttori: la maggior parte necessita di una connessione di rete anche se è possibile scaricare i pacchetti delle lingue sul telefono, così da tradurre in tempo reale senza consumare dati. Esistono anche dispositivi specifici, come Vasco Translator M4, dotati di connessione integrata per le traduzioni, valida in maniera illimitata in quasi ogni parte del mondo.

Per non restare senza internet, la mossa migliore è acquistare, in anticipo, una sim valida per la propria destinazione. Il ‘trucco’ è la e-sim, una sim virtuale che si installa riprendendo un codice con la fotocamera del telefono arrivato via email, dopo l’acquisto. L’unica accortezza è optare per una sim virtuale internazionale e assicurarsi di avere uno smartphone che la supporti, sebbene la tecnologia sia in rapida espansione e rappresenti lo standard per i dispositivi di fascia media e alta.

Per le mete in Europa, e spesso Regno Unito e Svizzera, non vi sono costi aggiuntivi rispetto al proprio piano italiano, con giga a disposizione in roaming. E se ci si muove con mezzi propri o presi a noleggio, è buona norma scaricare la mappa del tragitto quando si ha abbastanza connessione, per evitare di perdere la strada da seguire durante il viaggio se si passa da luoghi privi di rete.

Oltre ai software ci sono poi i supporti hardware. L’autonomia di telefonini, tablet e computer è migliorata rispetto al passato ma un power bank resta indispensabile per non restare a secco quando si è in giro o non si ha accesso ad una presa di corrente. A partire da gennaio, alcune compagnie operative in Europa permettono il trasporto in cabina delle batterie di riserva ma senza possibilità di usarle a bordo. Una stretta che parte da quanto successo a gennaio del 2025, quando un volo ancora a terra in Corea del Sud sarebbe stato interessato da un incendio causato proprio da un power bank. A febbraio, il governo sudcoreano ha annunciato un cambio di passo: batterie e caricabatterie vanno tenuti con sé durante il volo e non nelle cappelliere.

E per non restare sorpreso da alberghi, ostelli e camere con prese a muro differenti e non compatibili, il punto di svolta è l’adattatore di rete universale. Poche decine di euro possono salvare una vacanza.