Boom #TravelTok: il 70% prenota via TikTok

L’hashtag #TravelTok fa registrare un incremento del 33% su base annua, posizionandosi come la prima fonte di ispirazione per il 41% degli utenti, davanti ai motori di ricerca web (26%) e al passaparola (29%). Secondo uno studio TikTok Marketing Science EU5 Travel, l’impatto sul fatturato delle imprese del comparto è diretto: ben il 70% della platea ha finalizzato la prenotazione di un viaggio o di un’esperienza turistica guidato dai contenuti visualizzati in-app, e il 51% degli utenti ricerca attivamente hotel, destinazioni o ristoranti almeno una volta alla settimana.

Sotto il profilo dei trend di prodotto utili alla programmazione agenziale, la ricerca evidenzia la forte ascesa dei Destination Dupes, ovvero la ricerca di mete alternative economiche e meno inflazionate rispetto al turismo di massa, che fa volare le metriche di destinazioni emergenti come il Montenegro (+164%) e l’Albania (+61%).

Parallelamente, si registra un forte consolidamento dello Slow Travel e dell’avventura soft focalizzati sul benessere, con l’hashtag #WellnessResort in crescita del 530%, affiancati dal fenomeno del Set-jetting, che spinge i turisti a viaggiare verso le location cinematografiche e delle serie tv di successo. Tra le mete europee in assoluto più digitate spiccano il Liechtenstein (+335%), il Monte Olimpo in Grecia (+321%) e la Costa Brava in Spagna (+246%).

A fare la differenza rispetto alle campagne di advertising tradizionale è la percezione di trasparenza, con il 28% degli utenti che dichiara di acquistare il pacchetto turistico proprio per il carattere di autenticità veicolato dai creator. Per intercettare questa domanda e supportare la conversione B2B delle aziende del comparto, la piattaforma ha potenziato le soluzioni di marketing dedicate ai professionisti del turismo introducendo lo strumento Travel Ads powered by Smart+, un algoritmo proprietario finalizzato a mostrare annunci mirati e automatizzati agli utenti in target, ottimizzando il ROI delle campagne pubblicitarie.