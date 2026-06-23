Da Zagabria a Trapani: 10 mete low-cost per un road trip estivo

L’estate 2026 entra nel vivo e, secondo gli ultimi dati di Skyscanner, il 37% dei viaggiatori italiani non ha ancora prenotato le vacanze ed è alla ricerca attiva di soluzioni flessibili. L’incertezza sui prezzi spinge molti a preferire destinazioni di prossimità o all’interno dei confini europei, dove la formula del road trip con auto a noleggio si sta imponendo come il vero e proprio trend di stagione, preferito dal 23% degli utenti che non intendono spendere più del dovuto.

Come evidenziato da Stefano Maglietta, Trend Expert di Skyscanner, la pianificazione in questa fase richiede strumenti analitici capaci di incrociare la convenienza dei voli con le tariffe di car rental.

Nella top 10 delle mete più economiche spiccano piazze dell’Est Europa come Zagabria (volo medio a 87€ e auto a 26€ al giorno) e Varsavia (volo a 89€ e noleggio a 19€), ideali per esplorare rispettivamente i Balcani e le coste del Baltico. Seguono Praga (auto a 15€ al giorno per scoprire la Boemia), Vienna e Nizza (volo a 103€ e auto a 22€), che apre le porte ai tour nell’entroterra provenzale. Nella lista figurano anche la naturalistica Podgorica in Montenegro, Colonia in Germania per i percorsi lungo la Valle del Reno, e l’unica eccezione extra-UE, l’archeologica Luxor in Egitto. A chiudere la selezione ci sono due mete del Sud Italia, confermandosi hub strategici per l’incoming e il turismo di prossimità in auto: Alghero (volo medio a 145€ e noleggio a 30€), punto di partenza per il Parco di Porto Conte e il nord della Sardegna, e Trapani (volo a 153€ e vettura a 40€), porta d’accesso per la Via del Sale, Erice e i parchi archeologici di Segesta e Selinunte.