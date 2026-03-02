Le ‘Destinazioni’ che avete amato a febbraio

Il nuovo spazio del sito di travelnostop.com continua a conquistare lettori appassionati. Per chi ancora non la conoscesse, la rubrica ‘Destinazioni’ raccoglie idee, approfondimenti, consigli, chicche e suggerimenti per viaggiare verso le mete più disparate, da quelle più ‘in trend’ a quelle meno battute ma altrettanto affascinanti.

Per valorizzare questo nuovo spazio che strizza l’occhio anche al target del ‘consumer’, ovvero il viaggiatore in cerca di idee e consigli di viaggio, abbiamo deciso, a partire da gennaio, di raccogliere ogni mese le tre ‘news-destinazioni’ che hanno raccolto più engagement. Ecco le tre che a febbraio si sono aggiudicate il podio.

Al terzo posto ‘Tra atmosfere Regency e palazzi maestosi, le location di Bridgerton da visitare’, un itinerario che ha fatto innamorare i nostri lettori di un’Inghilterra elegante e romantica mentre aspettavano la seconda parte dell’ultima stagione della serie, uscita su Netflix il 26 febbraio.

Al secondo posto ‘Pasqua 2026: quattro idee per celebrare la primavera in montagna’: un focus su quattro strutture tra il Trentino e l’Alto Adige per passare la Settimana santa in quota tra attività all’aria aperta, contemplazione e benessere.

A conquistare la medaglia d’oro è ‘Non solo neve: il cuore verde della Valle d’Aosta’, un approfondimento che ha accompagnato i lettori amanti del turismo naturalistico tra i parchi, i giardini e le riserve di una regione di cui spesso si ricorda solo per la neve e le sciate su e giù per i pendii, ma che ha molto di più da offrire.

Anche per il mese di marzo, vi consigliamo di tenere d’occhio le nostre ‘destinazioni’ se state programmando un viaggio o se volete viaggiare con la mente!