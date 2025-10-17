Le destinazioni più in voga e i luoghi più economici per il 2026

In occasione della pubblicazione del Travel Trends Report 2026, Skyscanner ha individuato due diverse top10 con le destinazioni più in voga e quelle più economiche da visitare nel 2026, offrendo ispirazione per ogni tipo di viaggiatore.

Ecco le 10 destinazioni di tendenza per il 2026 secondo Skyscanner:

Rzeszów, Polonia – Con la sua vivace piazza del mercato e i castelli circostanti, Rzeszów sta conquistando i viaggiatori grazie ai nuovi collegamenti aerei e alla reputazione della Polonia come destinazione economica e ricca di cultura. (+498%)

Salerno, Italia – Un vivace lungomare, un centro medievale e la vicinanza alla Costiera Amalfitana: Salerno è in crescita grazie al miglioramento dei collegamenti treno–aeroporto e al rinnovato interesse per il Sud Italia. (+418%)

Koror, Palau – Porta d’accesso alle isole incontaminate di Palau e ai suoi famosi siti di immersione, Koror attira viaggiatori avventurosi grazie a nuove rotte aeree e al crescente fascino dell’eco-turismo. (+268%)

Xi’an, Cina – Casa dell’Esercito di Terracotta, Xi’an unisce storia antica e modernità. L’aumento dei voli diretti e la rinnovata curiosità verso la Cina ne stanno alimentando la crescita. (+216%)

Portimão, Portogallo – Spiagge dorate e vivaci porti turistici sulla costa dell’Algarve: Portimão è tra le mete preferite dagli italiani per l’estate 2026, grazie a più voli diretti e al fascino senza tempo del Portogallo. (+181%)

Linz, Austria – Città vivace sul Danubio, nota per la scena artistica contemporanea e il pittoresco centro storico. In crescita grazie a nuovi collegamenti aerei e all’interesse per le city break in Austria. (+152%)*

San Juan, Porto Rico – Strade coloniali colorate, spiagge vivaci e atmosfera caraibica: San Juan è in tendenza grazie a nuove rotte transatlantiche e al desiderio di mete esotiche e soleggiate. (+102%)*

Phu Quoc, Vietnam – Paradiso tropicale con spiagge di sabbia bianca e vivaci mercati notturni, Phu Quoc attira sempre più visitatori grazie ai voli diretti e al crescente interesse per le fughe nel Sud-Est asiatico. (+100%)

Cordova, Spagna – Con la splendida Mezquita, i cortili fioriti e il patrimonio moresco, Cordova incanta i viaggiatori grazie a più opzioni di volo e alla ricerca di esperienze culturali autentiche. (+95%)*

Aktau, Kazakistan – Affacciata sul Mar Caspio, Aktau offre paesaggi unici e accesso alle meraviglie naturali del Kazakistan. In crescita grazie a migliori collegamenti aerei e al fascino delle destinazioni fuori dai circuiti turistici. (+75%)

Ecco le 10 destinazioni più economiche per il 2026 secondo Skyscanner:

Fès, Marocco – Cuore culturale del Marocco, famosa per la sua medina e i souk. In tendenza grazie a voli diretti convenienti e a un favorevole cambio euro–dirham. (-34%)*

Tromsø, Norvegia – Porta d’accesso all’Artico e alle Aurore Boreali: favorita da tariffe più basse e nuove rotte stagionali. (-25%)

Mascate, Oman – Spiagge, montagne e ricco patrimonio arabo: in crescita grazie a tariffe competitive e all’interesse per il lusso fuori dai percorsi tradizionali. (-23%)*

Marsa Alam, Egitto – Barriere coralline e spiagge incontaminate sul Mar Rosso: in tendenza grazie a voli più economici. (-22%)*

Las Palmas de Gran Canaria, Spagna – Cultura spagnola e spiagge subtropicali: ideale per viaggi in bassa stagione e un ritmo più lento. (-19%)

Giacarta, Indonesia – Energia vibrante tra tradizione e modernità: favorita da nuove rotte a lungo raggio e da un cambio favorevole. (-19%)

Hong Kong, Cina – Skyline iconico, cucina e shopping: in tendenza grazie alla riapertura dei voli diretti e a tariffe più basse. (-18%)

Los Angeles, USA – Spiagge iconiche, glamour di Hollywood e quartieri vivaci: beneficiando di tariffe ridotte e più voli diretti. (-15%)

Santorini (Thira), Grecia – Villaggi bianchi, tramonti spettacolari e spiagge vulcaniche: resa più accessibile da voli diretti e tariffe più basse. (-14%)

Bangkok, Thailandia – Vivace vita di strada, templi e cucina famosa in tutto il mondo: in tendenza grazie a più voli dall’Italia e a un cambio favorevole. (-13%)