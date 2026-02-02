Con le Olimpiadi la montagna diventa il ‘place to be’ del 2026

La fiaccola dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata accesa e la città meneghina si prepara ad accogliere migliaia di viaggiatori, diretti verso le Alpi. Quest’anno l’avvicinarsi dei Giochi riporta sotto i riflettori le principali località montane – da Cortina d’Ampezzo a Livigno, da Bormio alle valli iconiche del Nord – rafforzando l’immagine della montagna come scenario di sport invernali e grandi competizioni.

Ma secondo il Travel Trends Report 2026 di Skyscanner, l’interesse per la montagna il prossimo anno andrà oltre l’effetto olimpico. Con Cambio di quota, la piattaforma mette in evidenza un nuovo trend che ridisegna le vacanze in montagna, rivelando come stiano diventando una meta da vivere 365 giorni l’anno – tra trekking al tramonto, laghi a specchio e ritmi lenti – ben oltre la tradizionale stagione invernale.

I dati parlano chiaro: il 78% degli italiani sta considerando o pianificando una vacanza in quota per l’estate/autunno 2026. Non si sale solo per sciare: si sale per respirare meglio (57%), ritrovare silenzio, pace e tranquillità (56%) e riempirsi gli occhi di bellezza (48%).

L’ispirazione corre veloce, considerando che la community globale di AllTrails, l’app di origine statunitense per trovare e recensire percorsi outdoor, registra un +26% di attività estive sui sentieri dal 2023, mentre su Reddit le conversazioni alpine crescono del 42% anno su anno nei mesi non invernali. Anche le scelte di soggiorno stanno cambiando, se si pensa che le prenotazioni filtrate su Skyscanner con ‘Camere vista montagna’ sono volate a +103% a livello globale.

“Non più solo neve: la montagna accende un nuovo immaginario di viaggio, fatto di benessere, silenzio e scoperta, da vivere tutto l’anno – commenta Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner – Nel 2026 vedremo gli italiani scegliere sentieri e laghi, puntare sulle mezze stagioni per sfuggire all’overtourism ed esplorare catene meno battute con attenzione al budget. L’effetto olimpico sarà il punto di partenza; il traguardo sarà una montagna davvero ‘quattro stagioni’.

Perché proprio ora? Dopo anni di mete affollate, cresce la voglia di spazio, natura e benessere. Inoltre, l’overtourism ha complicato le vacanze del 37% degli italiani e il mood si sposta verso scelte più intelligenti: il 31% cerca luoghi più tranquilli, il 29% punta sulle mezze stagioni per godersi luoghi meno affollati. Cresce anche lo spirito esplorativo, un viaggiatore su quattro (24%) guarda a catene montuose meno battute, alla scoperta di perle nascoste e con un occhio al budget.

In poche parole, Milano sarà la porta d’ingresso dell’esperienza olimpica e la montagna la sua grande protagonista, durante i Giochi e ancora di più dopo. Il travel trend Cambio di quota mostra come gli italiani stiano scegliendo periodi diversi dal picco invernale, trasformando le Alpi in una destinazione ‘quattro stagioni’.