Marzo mese migliore per prenotare le vacanze estive

Anche se l’estate può sembrare lontana, i primi mesi dell’anno sono il momento giusto per iniziare a pianificare i prossimi ponti e le vacanze estive. Il mese di marzo rappresenta una finestra strategica: la domanda non ha ancora raggiunto i picchi primaverili, la disponibilità è più ampia e le tariffe restano competitive prima dell’inevitabile aumento legato all’alta stagione.

Per accompagnare i viaggiatori in una pianificazione più consapevole, la piattaforma Omio condivide cinque buoni motivi per prenotare in anticipo e selezionato alcune destinazioni in Italia e in Europa che stanno registrando una rapida crescita nelle prenotazioni per il 2026.

I suggerimenti di Omio per prenotare a marzo in modo smart

Giocare d’anticipo (e intercettare la finestra giusta): Per molte tratte europee, prenotare con largo anticipo può aiutare a trovare tariffe più vantaggiose e una migliore disponibilità di posti. Per i treni ad alta velocità e i collegamenti internazionali, i prezzi tendono a stabilizzarsi e spesso aumentano man mano che ci si avvicina alla data di partenza. Allo stesso modo, per i voli estivi verso le principali destinazioni, muoversi ora significa essere in linea con le migliori finestre di prenotazione consigliate da molti esperti (mediamente tra circa 70 e 90 giorni prima della partenza per viaggi in piena stagione) e evitare l’aumento graduale dei prezzi con l’aumentare della domanda. Essere flessibili con date e orari: La flessibilità resta una delle leve più efficaci per risparmiare: anticipare la prenotazione consente di confrontare con calma diverse combinazioni di giorni e orari, aumentando le probabilità di trovare soluzioni più convenienti. Grazie agli strumenti di ricerca flessibile di Omio, è possibile visualizzare rapidamente alternative di pochi giorni o orari diversi per la stessa destinazione: un modo semplice per scoprire offerte non immediatamente evidenti. Attivare le alert di Omio: Impostare le notifiche di prezzo su Omio permette di monitorare l’andamento delle tariffe e ricevere aggiornamenti quando compaiono offerte o variazioni, così da prenotare al momento più conveniente. Valutare i mesi “shoulder season”: Chi ha maggiore flessibilità nelle date di viaggio può considerare i mesi di maggio, giugno o settembre, spesso definiti “shoulder season”: periodi in cui il clima è ancora favorevole, ma la pressione turistica e, di conseguenza, i prezzi tendono a essere più contenuti rispetto ai picchi di luglio e agosto. Prenotare nei primi mesi dell’anno amplia il ventaglio di opzioni disponibili, permettendo di scegliere con consapevolezza la stagione che meglio equilibra clima, costi e affollamento. Confrontare più soluzioni di viaggio: Valutare alternative tra treno, bus e volo sulla stessa tratta permette di individuare la combinazione più conveniente per tempi e budget, ottimizzando l’esperienza di viaggio.

Dove andare in Italia e in Europa

Santa Eufemia Lamezia, Calabria

Porta d’accesso privilegiata alla Calabria tirrenica, Sant’Eufemia Lamezia è una destinazione che fonde mare, natura e autenticità. Grazie alla sua posizione strategica, permette di raggiungere facilmente le celebri spiagge della Costa degli Dei, oltre ai borghi di Tropea e Pizzo. Qui si possono vivere giornate tra il blu delle acque, i sapori locali della cucina calabrese e l’atmosfera rilassata tipica del Sud, il tutto con ottimi collegamenti ferroviari e aerei per partire già con facilità.

Come arrivare: da Milano con un volo per Lamezia Terme a partire da 67€ su Omio.

Fasano, Puglia

Incorniciata tra uliveti secolari e il mare cristallino dell’Adriatico, Fasano rappresenta una scelta d’eccellenza per chi desidera un’estate autentica e ricca di esperienze. La sua vicinanza a località suggestive come Savelletri, Torre Canne e ai borghi storici della Valle d’Itria la rende un perfetto punto di partenza per itinerari che combinano mare, cultura e gusto. È la meta ideale per chi vuole vivere la Puglia più vera, con atmosfere tranquille ma piene di carattere.

Come arrivare: da Milano con un volo per Bari a partire da 57€, oppure con un Frecciarossa per Fasano su Omio.

Trieste, Friuli-Venezia Giulia

Crocevia tra culture italiane e mitteleuropee, Trieste offre un mix unico di storia, mare e lifestyle. Passeggiare lungo Piazza Unità d’Italia, ammirare il mare dal suo suggestivo lungomare e gustare un caffè in uno dei suoi storici locali sono esperienze che rendono speciale ogni visita. Per chi desidera alternare giornate di relax in riva al mare a esplorazioni culturali tra musei, castelli e scorci panoramici sul Carso.

Come arrivare: da Milano con un treno per Trieste, a partire da 27€ su Omio.

Le mete europee in maggiore crescita

Valladolid, Spagna

Elegante e ancora poco esplorata dal turismo di massa, Valladolid conquista per le sue piazze storiche, i palazzi rinascimentali e un’atmosfera autentica. In estate, la città si anima con eventi culturali, mercati all’aperto e serate tra tapas e vini locali. È una meta perfetta per chi desidera scoprire una Spagna ricca di storia e tradizione, lontana dalle rotte più affollate ma facilmente raggiungibile tramite Madrid.

Come arrivare: da Milano con un Flixbus per Valladolid, a partire da 80€ su Omio.

Cracovia, Polonia

Cracovia è una delle città più affascinanti d’Europa per un city break estivo: un centro storico patrimonio UNESCO che si anima con festival, concerti e locali all’aperto, strade ricche di storia e una vivace scena giovanile. Adatta ai viaggiatori che cercano cultura, intrattenimento e un’atmosfera vivace, combina monumenti medievali con quartieri creativi e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come arrivare: da Milano con un volo per Cracovia, a partire da 47€ su Omio.

Lagos, Portogallo

Nel cuore dell’Algarve, Lagos è sinonimo di scogliere dorate che si tuffano nell’oceano, spiagge spettacolari incorniciate da formazioni rocciose e tramonti che tingono l’Atlantico di sfumature calde e avvolgenti. È una destinazione che invita a rallentare, alternando giornate di relax tra calette nascoste ed escursioni in barca tra grotte naturali, a momenti più dinamici dedicati al surf e agli sport acquatici.

Come arrivare: da Milano con un volo per Faro, a partire da 102€ su Omio.