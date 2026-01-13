Quali sono le mete più economiche del 2026? e qual è il giorno migliore per volare?

13 Gennaio 2026, 12:20

Sebbene il 79% degli italiani abbia in programma di viaggiare all’estero nel 2026, solo il 45% ha già prenotato i voli; la percentuale scende al 33% per gli hotel e al 14% per il noleggio auto, spesso la componente del viaggio con i tempi di prenotazione più brevi. A frenare soprattutto l’indecisione su quando e dove: il 59% non ha ancora fissato il periodo e il 44% sta ancora scegliendo la meta. Anche i costi pesano, considerando che il 15% segnala preoccupazioni per le spese.

Tuttavia, la percezione dei viaggiatori italiani sui prezzi dei voli non rispecchia le reali opportunità. Nonostante il 26% si aspetti tariffe di andata e ritorno oltre i 400 euro, Skyscanner ha analizzato migliaia di rotte e milioni di prenotazioni, individuando le 10 destinazioni più economiche dell’anno: tutte con prezzi medi di andata e ritorno inferiori a 233€.

Le 10 destinazioni più economiche per il 2026:

Classifica  Destinazione Prezzo medio volo a/r** Prezzo volo in tempo reale *** Opzioni hotel in tempo reale**** Prezzo noleggio auto in tempo reale*****
1 Napoli, Italia 89€ Napoli a febbraio? Puoi trovare voli a partire da soli 15€ andata e ritorno.  3*: Hotel Colombo da 41€ a notte  4*: Hotel La Stazione da 77€ a notte Trova offerte di autonoleggio a Napoli per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 12€ questo febbraio.
2 Kittilä, Finlandia 105€ Kittilä a febbraio? Puoi trovare voli a partire da soli 39€ andata e ritorno.  3*: Kiron Lomada 120€ a notte 4*: Arctic Shaman Adventures Jurtta da 124€ a notte Trova offerte di autonoleggio a Kittilä per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 521€ questo febbraio.
3 Budapest, Ungaria 110€ Budapest a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 32€ andata e ritorno. 3*:KViHotel Budapest da 49€ a notte  4*: Hotel President Budapest da 80€ a notte  Trova offerte di autonoleggio a Budapest per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 30€ questo marzo.
4 Londra, Regno Unito  118€ Londra ad aprile? Puoi trovare voli a partire da soli 32€ andata e ritorno. 3*: Zedwell Hotel Greenwitch da 71€  a notte 4*: Limehouse Library Hotel da 125€ a notte Trova offerte di autonoleggio a Londra per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 75€ questo aprile.
5 Atene, Grecia 134€ Atene a giugno? Puoi trovare voli a partire da soli 47€ andata e ritorno. 3*: Marina Athens Hotel da 68€ a notte 4*: Athens One Smart Hotel da 95€ a notte Trova offerte di autonoleggio aAtene per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 61€ questo giugno.
6 Lisbona, Portogallo 143€ Lisbona a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 34€ andata e ritorno. 3*: Zenit Lisboada 89€  a notte 4*: Czar Lisbon Hotel da 98€  a notte Trova offerte di autonoleggio a Lisbona per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 8€ questo marzo.
7 Vienna, Austria 148€ Vienna a maggio? Puoi trovare voli a partire da soli 40€ andata e ritorno. 3*: H+ Hotel Wien da 81€  a notte 4*: Hotel Ana Gala Vienna da 105€ a notte Trova offerte di autonoleggio a Vienna per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 53€ questo maggio.
8 Copenhagen, Danimarca 168€ Copenhagen a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 40€ andata e ritorno. 3*: Next House Copenhagen da 47€ a notte 4*: Hotel Scandic Norreport da 96€ a notte Trova offerte di autonoleggio a Copenhagenper un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 50€ questo marzo.
9 Istanbul, Turchia 216€ Istanbul a marzo? Puoi trovare voli a partire da soli 80€ andata e ritorno. 3*: Istanbul Royal Hotel  da 35€ a notte   4*: Istanbul Dora Hotel da 40€ a notte   Trova offerte di autonoleggio a Istanbul per un soggiorno di 3 giorni a partire da soli 51€ questo marzo.
10 Sal, Capo Verde 233€ Sal a maggio? Puoi trovare voli a partire da soli 127€ andata e ritorno. 3*: Hotel Dunas de Sal  da 135€ a notte 4*: Hotel Livvo Budha Beach da 141€ a notte Trova offerte di autonoleggio. 

Secondo la ricerca, il 44% dei viaggiatori italiani si sente sopraffatto all’idea di prenotare i viaggi per il 2026 ed i costi restano una preoccupazione (15%). Per ridurre questo stress, Skyscanner lancia il Planner di Destinazioni low cost, uno strumento smart che, mese per mese, indica le destinazioni più economiche, il prezzo medio del volo a/r e il giorno migliore per partire. Esempi? Tirana a febbraio a 52€ a/r; oppure Vienna a 83€ a/r per un tuffo tra palazzi imperiali e caffè storici. E per chi ha voglia d’avventura, Marrakech, con un prezzo medio di 85€ a/r.

Quale è invece il giorno più economico per volare? Secondo l’analisi di Skyscanner, il giorno mediamente più economico per volare nel 2026 è il venerdì. Una sorpresa, visto che solo il 2% degli italiani lo indica, mentre il 29% punta sul martedì e il 25% il mercoledì. La verità è che il giorno migliore varia in base alla rotta e al mese.

destinazioni economicheskyscanner Curiosita'
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati