Stati Uniti, Giappone e Thailandia destinazioni top del 2025

Stati Uniti, Giappone e Thailandia. Sono queste le mete più amate dagli italiani per i loro viaggi nel 2025. A scattare la fotografia dei principali trend di viaggio che hanno segnato l’anno che si sta per chiudere e anticipare quelli del 2026 è Airalo, marketplace globale di eSIM con oltre 20 milioni di utenti e primo unicorno del settore.

Subito dopo le top 3 si posizionano Turchia ed Egitto, con quest’ultimo protagonista di una crescita significativa pari al 175% rispetto al 2024, affermandosi come una delle sorprese più rilevanti dell’anno. È quello che emerge dai pacchetti di eSIM più scelti quest’anno dagli utenti italiani di Airalo. Anche Marocco, Albania, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Indonesia completano la rosa delle migliori destinazioni del 2025, con il Regno Unito che registra un incremento di oltre il 200% e torna tra le scelte predominanti dei viaggiatori italiani dopo un’assenza nell’anno precedente, determinata anche dal cambiamento nelle condizioni di connettività. Dopo la Brexit, infatti, il Regno Unito non rientra più automaticamente nelle formule di roaming europeo e, specialmente negli ultimi mesi, le offerte sono cambiate, spingendo un numero crescente di viaggiatori a scegliere alternative più flessibili come le eSIM per rimanere connessi.

Il 2025 è stato quindi un anno di grandi movimenti per i viaggiatori italiani, sempre più curiosi e desiderosi di esplorare il mondo. Secondo i dati di Banca d’Italia, infatti, nella media dei tre mesi estivi 2025 la crescita delle spese in uscita rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 2,6%.

Non solo, dalle analisi di Airalo per il mese di dicembre si conferma un fenomeno già osservato negli ultimi anni: durante il periodo natalizio, le destinazioni caratterizzate da clima caldo risultano tra le favorite. In attesa di Natale 2025, Airalo ha individuato alcune delle mete più richieste tra i viaggiatori italiani, sulla base delle tendenze di acquisto dei pacchetti eSIM osservate a dicembre 2023 e 2024: tra queste crescono Maldive (+128,96%), Tanzania (+136,45%), Vietnam (+202,64%), Filippine (+147,08%), e Sri Lanka, che con ben +362,76% sale sul gradino più alto del podio in termini di incremento della richiesta. Questa dinamica suggerisce che a conquistare i viaggiatori italiani sono la ricerca di un clima favorevole e la possibilità di vivere esperienze diverse dalle tradizionali.

Non solo una fotografia dell’anno in chiusura ma anche i trend per il 2026. Secondo i dati Airalo, infatti, Sri Lanka, Tunisia, Perù, Corea del Sud e Colombia sono le destinazioni più gettonate per chi è alla ricerca di esperienze autentiche. In questi Paesi non mancano luoghi iconici che contribuiscono al loro fascino: in Sri Lanka, ad esempio, il celebre ponte ferroviario Nine Arches Bridge di Ella offre spettacolari panorami immersi nella foresta; mentre in Tunisia, il sito romano Dougga – patrimonio UNESCO – rappresenta uno degli esempi meglio conservati del Nord Africa. Anche il Sud America regala scenari da non perdere, il Perù con il Canyon del Colca (Arequipa), uno dei più profondi al mondo e famoso per l’avvistamento del Condor delle Ande; o la città colombiana Cartagena de Indias, patrimonio UNESCO, per le sue mura coloniali e l’atmosfera caraibica. D’altra parte, la Corea del Sud incanta tutti con i suoi esempi di futurismo, come il nuovo polo creativo Dongdaemun Design Plaza (DDP) a Seoul.

Le eSIM stanno trasformando il modo di viaggiare degli italiani. In base ai rilievi effettuati tra novembre 2024 e ottobre 2025, l’uso delle soluzioni Airalo è cresciuto di oltre il 50%, confermando un cambiamento strutturale verso una connettività digitale immediata e senza vincoli. Sempre più viaggiatori scelgono di essere online fin dall’arrivo a destinazione, evitando così costi imprevisti e rallentamenti, senza perdere la possibilità di utilizzare app, mappe, traduttori e piattaforme digitali in qualsiasi parte del mondo.