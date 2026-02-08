Tra atmosfere Regency e palazzi maestosi, le location di Bridgerton da visitare

Tra atmosfere Regency e palazzi maestosi, la nuova stagione di Bridgerton – con la prima parte disponibile su Netflix dal 29 gennaio – sta facendo innamorare tutti di un’Inghilterra elegante e romantica. Per quanto l’universo basato sui romanzi di Julia Quinn sia fittizio, è possibile visitare alcuni dei luoghi visti sul piccolo schermo dove la famiglia Bridgerton si avvicenda tra amori passionali, passeggiate mondane e matrimoni sfarzosi.

Ecco dove vivere tutto questo dal vivo, in attesa dell’uscita della seconda parte dell’ultima stagione il 26 febbraio.

1. Ranger’s House – Londra

A Greenwich, sulla sponda meridionale del Tamigi e a pochi chilometri da Londra, si trova Ranger’s House. Una casa in stile palladiano, fiancheggiata da glicini, che ha un ruolo da protagonista nella serie: si tratta della residenza della famiglia Bridgerton.

Mentre nell’universo Shondaland la Ranger’s House è rappresentata come una cosmopolita dimora londinese, in realtà la villa si trova lontano dal trambusto della città, ai margini di Greenwich Park. Edificata nel 1723, servì come residenza per molti aristocratici e membri della famiglia reale, tra cui la principessa Augusta, sorella di re Giorgio III. Oggi Ranger’s House ospita la Wernher Collection, una collezione d’arte messa insieme dal magnate dei diamanti del XIX secolo Sir Julius Wernher.

2. Hampton Court Palace – Londra

Antica residenza di Enrico VIII, l’Hampton Court Palace in stile Tudor è stata una scelta approvata dalla famiglia reale per i produttori in cerca di una location versatile. Infatti questo storico palazzo è uno dei set più utilizzati nel corso della seconda stagione. Qui Eloise incontra il suo nuovo interesse amoroso, Theo Sharpe, ed è anche l’esterno della tipografia di Chancery Lane. Inoltre, il palazzo fa da sfondo al ricevimento di nozze di Anthony ed Edwina e ai giardini sia di Buckingham House sia di Danbury House. Questo palazzo è ricchissimo di storia: fu qui che re Enrico VIII portò tutte e sei le sue mogli. In seguito, con l’ascesa al trono di re Guglielmo III e della regina Maria II, venne incaricato Sir Christopher Wren di costruire un elegante palazzo barocco. La regina Vittoria aprì ufficialmente il palazzo al pubblico nel 1838, e lo è tuttora.

3. Royal Crescent e No.1 Royal Crescent – Bath

Bath sostituisce Londra in molte scene urbane: la città ha conservato gran parte del suo patrimonio storico – architettonico, il che la rende un sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il Royal Crescent è tra i luoghi più riconoscibili. Si tratta di una fila di 30 case georgiane disposte in un ampio arco a mezzaluna. Nella serie questo luogo rappresenta la londinese Grosvenor Square, con la casa numero uno – la No.1 Royal Crescent – che funge da esterno dell’abitazione dei Featherington. Nella realtà questo spazio è un museo aperto al pubblico.

4. Abbey Green – Bath

Ad Abbey Green, una piccola area storica nel cuore di Bath, si trova il grazioso cafè The Abbey Deli, che fa le veci del negozio di abiti Modiste nelle prime due stagioni. Le riprese si sono svolte sia all’interno sia all’esterno dell’edificio, caratterizzato da tradizionali finestre a bovindo doppie. Oggi è possibile fermarsi al deli per un tè pomeridiano e curiosare tra un’ampia gamma di prodotti Modiste. Un’altra parte di Abbey Green è stata utilizzata anche per rappresentare Covent Garden a Londra.

5. Painshill Pa – Surrey

Il parco degli incontri segreti risale al XVIII secolo ed è situato nella contea di Surrey. In Bridgerton, il parco rappresenta un luogo di Londra dove tutta l’alta società trascorre i pomeriggi tra passeggiate, giri in barca, picnic e, naturalmente, gossip. Tra gli elementi architettonici più rilevanti del parco che compaiono nella serie c’è il Five Arch Bridge, il ponte di pietra dove Simon e Daphne si fermano a parlare.

6. Ivinghoe Beacon – Buckinghamshire

Ivinghoe Beacon si trova all’interno dell’Ashridge Estate, una vasta proprietà di circa 2000 ettari, e fa da sfondo a molti dei campi e paesaggi mostrati quando la famiglia Bridgerton si trova nella sua seconda casa, Aubrey Hall. Iconica la scena in cui Kate cavalca il suo cavallo, carica di inquietudine, sulle note della cover di ‘You Oughta Know’ di Alanis Morissette. La tenuta è aperta e gratuita al pubblico.