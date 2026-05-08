Turista non trova mai lettino libero a Kos, sarà risarcito dal TO

Un tribunale tedesco ha ordinato ad un tour operator di rimborsare quasi mille euro a un turista che si era lamentato del fatto che tutti i lettini di un resort in Grecia, presso cui soggiornava durante una vacanza, fossero occupati in modo sistematico da altri ospiti. La vicenda è stata raccontata dal giornale ellenico To Vima.

E’ la storia di un tedesco che aveva prenotato un soggiorno all-inclusive per la sua famiglia in un hotel sull’isola di Kos, nell’arcipelago del Dodecaneso, nell’agosto 2024 per un importo di 7.186 euro. Ma nonostante si svegliasse alle sei del mattino per passare al setaccio l’area della piscina, non riusciva mai a trovare dei lettini liberi perché erano stati ‘occupati’ in precedenza con un asciugamano.

I suoi figli, ha raccontato in tribunale, erano costretti a sdraiarsi sul pavimento. Il regolamento dell’hotel vietava la prenotazione dei lettini occupandoli con gli asciugamani, ma il tour operator non era intervenuto, richiamando chi infrangeva le regole. Così il turista ha deciso di rivolgersi alla giustizia tedesca.

I giudici del tribunale distrettuale di Hannover gli hanno dato ragione, stabilendo che la vacanza era stata ‘viziata da difetti’. Il tour operator aveva già offerto un rimborso parziale di 350 euro, ma il tribunale ha deciso di aumentare tale cifra a 986,70 euro. Sebbene un tour operator non possa garantire a ogni ospite la disponibilità del lettino in ogni momento, è tenuto ad assicurare che esista una struttura organizzativa ragionevole affinché i lettini siano effettivamente accessibili agli ospiti paganti, è stato il ragionamento della giustizia.

Le cosiddette ‘guerre dei lettini’, o ‘corse all’alba’ per accaparrarsi un posto sulle sdraio sono una piaga ben nota del turismo balneare nei resort europei, scrive To Vima, e la sentenza potrebbe avere risonanza ben oltre i confini della Germania.