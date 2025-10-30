Zuccaturismo: dal Nord al Sud Italia spopolano i pumpkin patch

Con Halloween alle porte esplode in tutta Italia lo ‘zuccaturismo’, un’economia che ha superato i 30 milioni di euro, tra produzione, trasformazione e attività agrituristiche. A tracciare il quadro del fenomeno è Coldiretti: spopolano le esperienze nei ‘pumpkin patch’, i campi di zucche dove è possibile scegliere, intagliare o dipingere la propria zucca da portare a casa. Una moda importata dagli Stati Uniti ma apprezzata in Italia, favorita anche da un raccolto positivo di 40mila tonnellate su 2mila ettari coltivati.

In programma esperienze per tutte le età dal Nord al Sud.

In Lombardia l’azienda agricola Il Ceraseto di Lodi apre i suoi campi tra distese di zucche commestibili e ornamentali e raccolta libera. A Bergamo, La Valle del Grino accompagna i visitatori per scoprire e decorare la propria zucca, mentre l’agriturismo Cà Bianca di Castelverde (Cremona) propone un weekend con laboratori, caccia al tesoro e cena a lume di candela.

In Friuli, l’azienda agricola Degano di Udine organizza laboratori di pittura delle zucche.

A Camaiore (Lucca) l’azienda Zucche di Halloween offre lezioni di intaglio e vendita diretta, mentre in Umbria la società agricola Le Radici di Umbertide presenta Zuccami, con giochi a tema e menù autunnali. Anche i mercati di Campagna Amica diventano teatri di creatività: a Perugia si intagliano zucche sotto la guida di un artista locale, mentre al Villaggio Coldiretti di Pescara sono previsti laboratori.

A Saracena (Cosenza), la Vallata delle Zucche ospita 8mila zucche e 25 varietà diverse, in un’oasi di biodiversità nel Parco del Pollino. In Puglia, la Masseria Cappella di Martina Franca propone percorsi tra campi e menù autunnali. A Castel Volturno, il Flava Beach si trasforma in un pumpkin patch vista mare con l’evento Un mare di zucche, dove i visitatori possono decorare la propria zucca e portare a casa una scultura-trofeo.