7 milioni di italiani rinunciano alle vacanze all’estero

Saranno 36 milioni gli italiani che durante l’estate 2026 si concederanno almeno un giorno di ferie, con una netta preferenza per le mete nazionali e un ritorno del turismo di prossimità sotto l’effetto di guerre e rincari. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del via alle prime partenze per l’estate, favorite dalla fine delle scuole in tutte le regioni.

La durata media della vacanza sarà di circa 10 giorni, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto degli italiani in viaggio (28%) durerà tra 4 giorni e una settimana. Un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l’1% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Il 15%, invece, si limiterà a un massimo di tre giorni. Secondo Coldiretti/Ixè il mare si conferma la meta estiva più amata dagli italiani, davanti a montagna, campagna e città d’arte. Per il soggiorno prevalgono alberghi e bed & breakfast, seguiti dalle seconde case e dalle abitazioni di parenti e amici.

A pesare sulle scelte dell’estate 2026 resta però la difficile situazione internazionale. A causa della guerra in Iran sette milioni di italiani rinunciano quest’anno ai viaggi all’estero per riprogrammare le vacanze all’interno dei confini nazionali, riscoprendo il turismo di prossimità come alternativa pratica e sostenibile, secondo Coldiretti/Ixè. Nella stragrande maggioranza dei casi (77%) lo stop alle ferie in altri Paesi è legato al caro prezzi, a partire da quello dei voli, oltre all’energia, ma c’è anche un 18% preoccupato dagli sviluppi della situazione internazionale e delle guerre che di fatto sconsigliano tutta una serie di mete a partire da quelle mediorientali, mentre un altro 5% adduce altri motivi.