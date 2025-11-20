Boom dei ‘Solo travel’: le destinazioni più apprezzate da chi viaggia in solitaria

Viaggiare da soli è diventato sempre più comune, un fenomeno che rispecchia cambiamenti più ampi, nel modo in cui le persone vivono, lavorano e si godono il tempo libero. Secondo Eurostat, nell’ultimo decennio il numero di nuclei familiari composti da una persona in Europa è aumentato di quasi il 17%, mentre il numero totale di nuclei familiari è cresciuto solo del 5,8%. Questa tendenza si manifesta anche nel settore dei viaggi: sempre più persone decidono di partire da sole. Sui social media il fenomeno è evidente: l’hashtag #solotravel ha totalizzato oltre 11 milioni di post su Instagram e quasi 2 milioni su TikTok.

Considerando questo trend, TUI Musement ha analizzato le recensioni delle esperienze prenotate dai viaggiatori solitari per identificare le destinazioni che meglio corrispondono alle loro preferenze.

Liverpool, Regno Unito: si classifica al primo posto con un punteggio medio di 9,68 su 10. L’atmosfera vivace, l’accoglienza delle persone e la ricca offerta culturale ne fanno la città ideale per chi viaggia da solo. Che si tratti di chiacchierare dei Beatles o di calcio, in questa città è facile rompere il ghiaccio. Esperienza consigliata: Tour dello stadio del Liverpool FC

Lisbona, Portogallo: famosa per il suo centro storico, che comprende il quartiere di Alfama e la Praça do Comércio, Lisbona conquista i visitatori con i suoi punti panoramici e la posizione strategica, a poca distanza da città affascinanti come Sintra, Cascais ed Estoril. I tour a piedi e le escursioni brevi permettono ai viaggiatori di esplorare la città in modo piacevole, socializzando facilmente con le altre persone del gruppo. Esperienza consigliata: Tour a piedi del meglio di Lisbona

Bangkok, Thailandia: Bangkok fonde modernità e tradizione con i suoi templi, i mercati notturni e i prezzi accessibili. È la scelta ideale per i viaggiatori solitari desiderosi di immergersi fin da subito nella vita locale. Esperienza consigliata: Visita ai canali e a Chinatown

Vienna, Austria: sede del Castello di Schönbrunn, del Belvedere e di musei di fama mondiale, Vienna offre esattamente il tipo di esperienze culturali e storiche più apprezzate dai viaggiatori solitari. Il centro città è facilmente percorribile a piedi, un modo piacevole e rilassato di esplorare la zona in autonomia. Esperienza consigliata: Visita al Castello di Schönbrunn

Krabi, Thailandia: nota per le spiagge e la sua atmosfera vacanziera, Krabi è la meta perfetta per gli avventurieri solitari. Tra le attività da fare più coinvolgenti ci sono il rafting su imbarcazioni in bambù, le escursioni nel parco nazionale di Khao Sok, oppure un tour in motoscafo verso le isole Phi Phi. Esperienza consigliata: Tour del parco nazionale di Khao Sok

Karpathos, Grecia: situata tra Creta e Rodi, quest’isola tranquilla ha preservato il suo carattere e lo stile di vita tradizionale. Tra le attività più apprezzate ci sono le visite guidate nei villaggi rurali che si concludono con una cena in una taverna, il posto ideale per condividere il momento del tramonto con altri viaggiatori. Esperienza consigliata: Tour dei villaggi tradizionali

Bali, Indonesia: con i suoi templi, le terrazze di riso, i ritiri di yoga e le spiagge, Bali offre un mix perfetto di avventura e benessere. Rappresentata in ‘Mangia, prega, ama’ come luogo di trasformazione personale, attrae visitatori in cerca di equilibrio e connessioni profonde. Esperienza consigliata: Tour guidato di Bali e delle terrazze di riso di Jatiluwih

Barcellona, Spagna: oltre alle sue icone architettoniche, come la Sagrada Família e la Casa Batlló, la città offre numerose attività di gruppo che facilitano la socializzazione, dai corsi di cucina ai laboratori di mosaico. I tour di tapas sono un’ottima soluzione per scoprire la cucina catalana in buona compagnia. Esperienza consigliata: Tour della Sagrada Família in piccoli gruppi

Khao Lak, Thailandia: la terza destinazione thailandese della lista conferma la popolarità del paese tra i viaggiatori solitari. È adatta sia a chi cerca tranquillità sia a chi vuole fare esperienze più attive e outdoor, come immersioni subacquee alle isole Similan, escursioni alla baia di Phang Nga o lezioni di Muay Thai. Esperienza consigliata: Escursione alla baia di Phang Nga

Londra, Regno Unito: grazie all’efficiente sistema di trasporti, i viaggiatori solitari possono scoprire facilmente le tante attrazioni della città, dal British Museum alla Torre di Londra, fino all’Abbazia di Westminster. I tour dei pub storici rappresentano anche un modo rilassato per incontrare altri viaggiatori. Esperienza consigliata: Tour a piedi di Londra

Tra le prime venti posizioni della classifica stilata da TUI Musement compaiono due famose destinazioni italiane. Sorrento si aggiudica la tredicesima posizione, con una valutazione media di 8,75, grazie alle sue escursioni in Costiera Amalfitana e alle visite guidate a Pompei ed Ercolano, esperienze molto apprezzate da chi viaggia in solitaria.

La Sicilia, con le sue spiagge, il patrimonio culturale e l’offerta naturale e gastronomica, si colloca al sedicesimo posto, con un punteggio medio di 8,61, rivelandosi una destinazione molto attrattiva per il ‘solo-travel’.