Indice dell’enoturismo europeo: i migliori Paesi per gli amanti del vino

La popolarità delle esperienze di viaggio enogastronomiche continua a crescere. Uno studio di TUI Musement, fornitore di tour e attività, rivela che oltre il 91% degli intervistati è interessato o molto interessato a questo tipo di attività, soprattutto i viaggiatori di età compresa tra i 18 e i 44 anni.

In linea con questa tendenza e in concomitanza con il periodo della vendemmia, TUI Musement ha lanciato il primo indice dell’enoturismo europeo, classificando i Paesi più attraenti per gli amanti del vino. Francia, Italia e Spagna sono in testa alla classifica, seguite da Portogallo e Grecia. Nella top 10 figurano anche Germania, Ungheria, Romania, Austria e Bulgaria, che stanno emergendo come nuove punte di diamante sulla mappa dell’enoturismo europeo.

La Francia guida la classifica con un punteggio di 85,2 su 100 e il maggior numero di premi internazionali ricevuti. Tra le sue regioni vinicole più acclamate ci sono la Champagne, che ospita cantine storiche dichiarate patrimonio dell’UNESCO; la Borgogna, dove più di 1.000 appezzamenti di vigneti vantano ciascuno una propria identità; e Bordeaux, che offre degustazioni ai visitatori nei castelli di fama mondiale.

Al secondo posto c’è l’Italia, il più grande produttore di vino d’Europa che gode anche del maggior numero di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette. I viaggiatori possono immergersi nella cultura locale mentre esplorano la Toscana, culla del Chianti e del Montepulciano, o le dolci colline piemontesi del Barbaresco e del Barolo.

Si classifica terza la Spagna, la cui offerta vinicola è tanto varia quanto lo sono i suoi paesaggi: dai rinomati rossi della Rioja e della Ribera del Duero, allo sherry andaluso e ai caratteristici bianchi di La Geria (Lanzarote), dove le viti crescono sul suolo vulcanico.

Il Portogallo, al quarto posto, si distingue per l’elevato numero di vini premiati. Una delle esperienze di enoturismo più complete è l’esplorazione della valle del Douro, che unisce crociere panoramiche sul fiume, passando per ripidi vigneti terrazzati, a visite alle cantine locali per degustare i suoi famosi vini liquorosi.

La Grecia, quinta classificata, vanta una tradizione vinicola che risale alla civiltà micenea. Oggi è rinomata per la sua vasta gamma di vitigni autoctoni, come l’Assyrtiko a Santorini e il Liatiko a Creta. Tour guidati e degustazioni offrono ai visitatori la possibilità di assaporare vini unici e di scoprire i modi in cui il paesaggio, la mitologia e l’arte della condivisione hanno plasmato la cultura vinicola del Paese.