Boom stranieri a Natale in Italia, gioca l’effetto Olimpiadi

Gli stranieri, specialmente a Natale e Capodanno, scelgono l’Italia. Secondo le ultime stime Enit, risultano già prenotati 4 milioni di turisti aeroportuali stranieri tra dicembre e gennaio, per una spesa pari a 3,5 miliardi di euro (a questi viaggiatori si aggiungeranno poi coloro in arrivo con altri vettori). Numerosi anche gli italiani che già hanno prenotato un volo per spostamenti interni, oltre 400 mila.

Nel dettaglio, a dicembre saranno 2,4 milioni gli arrivi aeroportuali dall’estero, registrando così una crescita pari al 6,1% rispetto al Natale 2024; trend di crescita che proseguirà anche a gennaio 2026 quando si contano già 1,9 milioni di arrivi prenotati negli scali italiani (+4,4% in confronto a gennaio ’25).

Tra i principali mercati che scelgono di trascorrere Natale e Capodanno in Italia, svettano Spagna (611 mila arrivi aeroportuali), Regno Unito (circa 585 mila), Francia (328 mila) e Germania (308 mila). Crescono, inoltre, gli arrivi da Polonia, Albania, Romania, Paesi Bassi e Belgio. Tra le grandi mete prescelte dominano Milano (1,6 milioni di arrivi negli scali cittadini) e Roma (1,2), seguite poi da Venezia (quasi mezzo milione di arrivi), Napoli e Bologna.

“Anche per le festività invernali, l’Italia conferma il suo fascino irresistibile, con milioni di visitatori che la scelgono come cornice per vivere la magia del Natale e del Capodanno, impattando, tra dicembre e gennaio, per 3,5 miliardi di euro sulla nostra economia – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè – Risultati importanti, resi possibili anche dal catalizzatore delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che inizia così a generare i primi frutti. D’altronde, non è un caso che, sul podio delle grandi mete, Milano e Venezia figurano, rispettivamente, al primo e al terzo posto per scali aeroportuali e la Lombardia e il Veneto alle prime posizioni per prenotazioni Online Travel Agencies”.